Se 10 anni fa vi avessero detto che Porsche sarebbe stata una delle aziende più convinta del futuro della mobilità elettrica, ci avresti creduto? Io personalmente non credo, ma la realtà di oggi ci parla di Porsche come di un’azienda molto convinta degli investimenti fatti nel campo della mobilità elettrica, tanto che in una delle ultime comunicazioni diffuse agli investitori Porsche ha parlato dei margini di profitto derivanti dalle auto elettriche, destinati a salire parecchio nel lungo periodo.

Entro 2 anni Porsche è convinta di poter aumentare i profitti derivanti dalle auto elettriche sino a raggiungere cifre pari a quelle derivanti dalla vendita di auto endotermiche, ma una volta raggiunto questo momento si continuerà ad aumentare i profitti generati dalle auto elettriche, come già affermato dal CEO di Porsche, Oliver Blume: “Il nostro obiettivo è quello di espanderci in segmenti con margini più alti e fare leva sulle opportunità offerte dal prezzo dei veicoli elettrici.”

Parafrasando le parole di Blume, il margine di profitto potenziale sulle auto elettriche è ancora più alto di quello delle endotermiche, e Porsche approfitterà della tendenza del mercato ad acquistare le auto elettriche anche se sono molto costose: tutta questa strategia porterà ancora più ricchezze nelle casse di Porsche, e auto sempre più costose e lussuose sulle nostre strade.

Questa tendenza era già stata messa in chiaro qualche giorno fa con le dichiarazioni di Blume riferite al futuro della gamma elettrica di Porsche: oggi è composta dalla Taycan nelle sue varie declinazioni (Cross Turismo, Sport Turismo) ma nei prossimi anni la compagnia tedesca lancerà un modello 100% elettrico di Macan e uno di Cayman – una volta conclusi questi progetti sarà la volta del nuovo SUV 100% elettrico che andrà a sostituire e superare Cayenne in quanto a lusso e prestazioni.

Oggi Porsche guadagna circa il 16% dalla vendita di un’auto, ed entro pochi anni punta a toccare la soglia del 20%: secondo le previsioni della compagnia, entro il 2031 l’80% dei veicoli che venderà saranno 100% elettrici.