Porsche regala un premio di quasi 10.000 euro ai suoi dipendenti

Esatto, avete letto bene: l’azienda tedesca ha deciso di dare un bonus ai suoi dipendenti di circa 10.000 euro. Il premio in questione è stato elargito per i bonus di condivisione degli utili di due anni fa, per i contributi previdenziali speciali e per festeggiare i 70 anni dell’azienda.

Andando nel dettaglio, il bonus comprende 700€ di contributo speciale al fondo pensionistico aziendale Porsche VarioRente e 8.600€ come riconoscimento per i risultati raggiunti. Parliamo di record pazzeschi: l’azienda ha avuto una crescita di vendite del 4%, toccando i 246.000 veicoli venduti, mentre i ricavi sono arrivati a 23,5 miliardi (5% in più). La cifra più interessante però è l’utile generato, cresciuto del 7% e arrivato a 4,1 miliardi.

Porsche non è nuova in questo tipo di premi: l’anno scorso i dipendenti avevano ricevuto 9.111 euro, mentre quello precedente 8.911 euro. Quest’anno, con i 9.656 euro di bonus, l’azienda tedesca ha raggiunto la vetta dei bonus elargiti ai suoi dipendenti, superando BMW (9.454 euro), Daimler (5.700 euro), Audi (4.770 euro) e Volkswagen (4.100 euro).