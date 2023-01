Da quando si parla con maggior frequenza di auto elettriche non ci sorprendiamo più davanti a cavallerie che un tempo erano assolutamente irraggiungibili: oggi parlare di 1000 cv di potenza è quasi la normalità, e l’ultima a lavorare a un mezzo simile è Porsche, che con la sua Taycan ha ottenuto un gran successo nonostante si tratti del primo modello 100% elettrico della compagnia.

Grazie ad alcune nuove immagini scattate di nascosto durante i test, sappiamo che Porsche sta testando una nuova Taycan al Circolo polare artico: secondo le prime informazioni circolate, sarebbe proprio questa la Taycan da 1000 cavalli progettata per sfidare ad armi pari la Tesla Model S Plaid e la Lucid Air Sapphire, in grado di offrire rispettivamente 1020 e 1200 cavalli.

Fino ad oggi la Porsche Taycan più potente disponibile è stata la Taycan Turbo S, che noi abbiamo avuto il piacere di testare nella versione “Sport Turismo” solo un paio di mesi fa, ma questa nuova declinazione ruberà lo scettro della Taycan più potente staccando l’attuale modello di ben 300 cavalli.

Al momento non abbiamo informazioni sulle specifiche tecniche di questa nuova Porsche elettrica, ma è probabile che gli ingegneri tedeschi seguano la strada già tracciata dalle concorrenti aggiungendo un terzo motore elettrico per raggiungere la potenza sperata.

Dalle immagini non si possono capire le specifiche tecniche, ma possiamo sicuramente notare alcuni dettagli estetici e aerodinamici presenti per la prima volta sulla Taycan: i paraurti, anteriore e posteriore, sono stati ridisegnati per integrare uno splitter, inoltre sono state allungate le minigonne laterali e nella parte posteriore troviamo un bell’alettone. I più attenti noteranno anche un piccolo “scherzo” messo in atto dagli ingegneri Porsche, che sul retro di questa Taycan hanno attaccato un badge che riporta la scritta “TDI”.

A giudicare dallo stato dell’auto in queste immagini, sembra che i lavori di sviluppo siano ben avviati; pur non sapendo nulla in merito alla data di rilascio di questa nuova Porsche Taycan, non ci stupirebbe vederla presentata già nel corso del 2023.