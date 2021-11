Porsche svelerà 2 nuove Taycan a Los Angeles

In occasione del prossimo Los Angeles Auto Show, evento che si svolgerà alla fine di novembre, Porsche svelerà 5 nuovi modelli, due dei quali saranno nuove versioni della Porsche Taycan: grazie a questi nuovi modelli, Porsche potrà offrire ai propri clienti una gamma ancor più variegata di auto elettriche.

Senza alcun dubbio la Taycan rappresenta la pietra angolare della mobilità elettrica made in Porsche: sin dal suo rilascio sul mercato, l’elettrica di Porsche ha raccolto apprezzamenti e opinioni positive da chiunque abbia avuto l’occasione di provarla, al punto che Porsche si è trovata ad avere molti più ordini di quanti fosse in grado di gestire, anche a causa della crisi dei semiconduttori che sta complicando la vita a tutto il mercato automobilistico.

Nel comunicato stampa rilasciato la scorsa settimana, Porsche ha annunciato che svelerà 2 nuove versioni della Taycan: una di queste andrà a posizionarsi perfettamente a metà tra il modello 4S e il modello Turbo.

“La Taycan 100% elettrica sarà sotto i riflettori per il lancio mondiale di due nuovi modelli: una nuova versione più dinamica andrà a posizionarsi tra Taycan 4S e Taycan Turbo, mentre l’altro modello potrà vantare una carrozzeria differente.”

Non è chiaro quale sia la strategia di Porsche nell’offrire un nuovo modello intermedio: è possibile che la compagnia tedesca abbia deciso di realizzare un modello meno votato alle prestazioni pure di velocità, e più adatto invece a lunghi tragitti, quindi più economico nei consumi di energia elettrica. Senza alcun dubbio, Porsche sarà in grado di creare il perfetto mix tra potenza e funzionalità, non ci resta che aspettare il Los Angeles Auto Show – previsto tra il 19 e il 29 novembre presso il Los Angeles Convention Center – per scoprire quale sarà il futuro dell’auto elettrica di Porsche.

In Italia il prezzo di partenza della Porsche Taycan è fissato a 91.772 € per la versione con motore da 326 cavalli.