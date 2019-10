Porsche Taycan 4S, arriva “l’economica” da 530 CV

Dopo aver svelato la sua prima auto completamente elettrica, nelle versioni Turbo e Turbo S, Porsche ha pensato di portare sul mercato automobilistico una versione più “economica": Porsche Taycan 4S.

La casa di Zuffenhausen, con la nuova Taycan 4S, mantiene autonomia e prestazioni notevoli, nonostante ci siano differenze con le due versioni presentate al Salone di Francoforte poco più di un mese fa. La 4S accelera da 0 a 100 in 4 secondi con una velocità massima di 250 km/h. Sebbene non ottenga i 751 CV della Taycan Turbo S, la 4S promette una potenza altrettanto adeguata di ben 530 CV. Anche dal punto di vista della ricarica e dell’autonomia si dimostra all’altezza del brand. Il pacco batterie da 79,2 kWh di cui dispone offre un’autonomia di circa 405 km. Inoltre Porsche offre un pacco batterie optional, chiamato “Performance Battery Plus”, da 93,4 kWh che aumenta la potenza fino a 563 CV. Il pacchetto optional avrà naturalmente una velocità di ricarica più elevata, di 270kW rispetto ai 225kW del pacchetto base.

Seppur il design non sia del tutto differente, conservando quindi il DNA Porsche, la Taycan 4S mostra alcuni particolari che la contraddistinguono, come i cerchi da 19 pollici, le pinze dei freni verniciate di rosso, paraurti laterali e diffusore posteriore di colore nero e infine la presenza di una presa d’aria frontale. Le luci LED rimangono invece montate di serie cosi come gli interni in pelle. Porsche offre anche la possibilità di scegliere tessuti realizzati con soli materiali riciclati, evitando l’utilizzo della pelle.

Porsche Taycan è ordinabile a partire da 109.115 euro mentre le consegne saranno effettuate da inizio 2020 insieme alle altre due vetture della gamma. Cosi come le versioni Turbo e Turbo S, chi acquisterà Taycan 4S disporrà per tre anni dell’accesso gratuito alle colonnine di ricarica Ionity e al servizio di ricarica Porsche.