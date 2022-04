Porsche Taycan è stata un grandissimo successo, possibilmente più grande di quanto la stessa Porsche si aspettava quando l’ha lanciata sul mercato; visto il grande successo, è comprensibile che la compagnia tedesca voglia continuare a migliorare il suo primo modello 100% elettrico, ed è per questo motivo che Porsche sta testando la ricarica bidirezionale sulla sua Taycan.

Per chi non sapesse, la ricarica bidirezione – anche chiamata “vehicle-to-grid” – permette alla rete elettrica di sfruttare l’energia contenuta nella batteria dell’auto (mentre questa è ferma e collegata alla colonnina, s’intende) per stabilizzare la rete qualora ci fossero dei picchi o dell’instabilità. Si tratta di un sistema già presente su altre auto in commercio, qualcosa che in futuro potrebbe diventare molto comune.

Porsche sta collaborando con le società TransnetBW e Intelligent Energy System Services (IE2S) per sviluppare questo sistema, e sarebbe già stato fatto un primo test in cui si è confermata la possibilità di utilizzare un gruppo di auto come una sorta di centrale elettrica delocalizzata composta da una gran quantità di batterie cariche e molto potenti che aiutano a compensare le fluttuazioni energetiche all’interno della rete.

5 Porsche Taycan sono state collegate a una rete elettrica tramite il sistema Porsche Home Energy Manager, con ottimi risultati, come confermato da Lutz Meschke, a capo della parte IT di Porsche:

“La tecnologia di ricarica della Porsche Taycan, combinata ai nostri prodotti Home Energy Manager e Mobile Charger, ha un potenziale importante per il futuro, e il test pilota lo ha dimostrato. Questo sistema di raggruppamento delle batterie può essere usato in diversi ambiti, e non solo per stabilizzare un impianto elettrico. Se i veicoli elettrici, accoppiati a sistemi fotovoltaici casalinghi, dovessero prendere piede nel modo giusto, questi potrebbero diventare una vera e propria fonte di energia, andando ad arricchire la produzione di energia per l’intero sistema, migliorando anche il gradimento verso la mobilità elettrica.”

A giudicare dallo stato avanzato dei lavori, non passerà molto tempo prima che le Taycan presenti sul mercato diventino compatibili con la ricarica bidirezionale.