Porsche Taycan è senza dubbio una delle auto elettriche che ha riscosso il maggior successo sul mercato, specialmente tra i produttori di auto definiti “legacy”, le case storiche che producono auto da vari decenni e non sono nate appositamente per produrre auto elettriche: visto il grande successo non sorprende che Porsche abbia declinato la Taycan in 2 versioni speciali – l’ultima, la Sport Turismo, l’abbiamo provata di recente e ci ha lasciati senza fiato.

A ormai quasi 4 anni dal debutto sul mercato, Porsche si sta preparando a un restyling per la sua Taycan, e i fotografi di MotoriOnline hanno catturato la bella tedesca durante alcuni test vicino al Circolo Polare Artico; visto quanto parlare si fa ultimamente delle prestazioni dei veicoli elettrici in ambienti con climi molto rigidi fa piacere vedere quest’auto testata in uno degli ambienti più freddi del pianeta.

Come anticipato dal titolo, questo restyling è stato realizzato in ottica 2024 quindi ci aspettiamo di vedere i primi esemplari della nuova Porsche Taycan nei concessionari già entro la fine dell’anno, per cui la presentazione ufficiale non può essere lontana; nelle foto possiamo vedere una Taycan completamente scoperta, senza i tipici teli che coprono i prototipo durante i test, e questo potrebbe significare che le modifiche estetiche non sono ancora state apportate e che si sta lavorando prima sull’aspetto tecnico.

Aspetto tecnico di cui, al momento, non abbiamo nessuna informazione precisa: è lecito aspettarsi nuove batterie e nuovi motori, magari una nuova configurazione di entrambi, oltre a una serie di modifiche funzionali ed estetiche come i nuovi gruppi ottici e i paraurti ridisegnati.

Porsche Taycan oggi è disponibile in Italia a partire da 94.490 €, cifra che può salire agilmente anche fino a 200.000 € qualora si optasse per una Taycan Turbo S da 625 cavalli di potenza e 1050 Nm di coppia, in grado di scattare da 0 a 100 in 2.8 secondi.