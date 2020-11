Porsche Taycan Turbo S modificata da un tuner: cosa ne pensate?

La testata GTBoard.com ha pubblicato un video su Youtube, in cui mostra una particolare Porsche Taycan Turbo S avvistata in Svezia; l’auto in questo è stata modifica in modo evidente dal suo proprietario, ad oggi sconosciuto ma che immaginiamo essere collegato in qualche modo al brand DRKN, il cui adesivo a caratteri cubitali è apposto sul lunotto posteriore dell’auto. DRKN è un brand di streetwear di Stoccolma, per cui è possibile che l’auto appartenga al proprietario del brand.

La Taycan marchiata DRKN è decisamente appariscente, ancor più dell’auto in configurazione originale.

Iniziamo dai cerchi, che saltano subito all’occhio anche grazie alle gomme colorate a contrasto; non ci sentiamo di biasimare la scelta, dato che la selezione di cerchi che Porsche offre per la Taycan non è proprio entusiasmante.

Il cofano e il tetto dell’auto sono stati impreziositi da una finitura in fibra di carbonio, che prosegue anche sulle calotte degli specchietti laterali e sulla parte bassa delle portiere; al posteriore è stato aggiunto un evidente estrattore, colorato di bianco così da fare contrasto rispetto alla fascia nera del paraurti, richiamando al contempo il bianco dell’auto.

La Porsche Taycan Turbo S è una sedan di lusso, dotata di un motore elettrico da 560 kW in modalità Overboost, pari a 761 cavalli, abbinato a un pacchetto di batterie da 93.4 kWh in grado di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi con il Launch Control, durante il quale viene registrata la coppia massima di 1050 Nm. La velocità massima invece è di 260 km/h. Il prezzo di partenza di poco più di 190 mila euro, è di quelli che ci farebbe fermare a pensare parecchio prima di decidere di applicare delle modifiche estetiche a un’auto simile.

