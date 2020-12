Porsche Taycan Turbo, un nuovo video di Matteo Valenza

Anche oggi vi proponiamo un nuovo video di uno dei nostri amici youtuber specializzati in auto elettriche; Matteo Valenza ci porta a fare un giro su una fantastica Porsche Taycan Turbo, l’elettrica super sportiva nata da un concept di Porsche risalente al 2015.

Dal video di oggi, traspare in modo evidente come Matteo sia rimasto colpito dalla qualità costruttiva della Porsche Taycan, oltre che dalle sensazioni che trasmette durante la guida. Probabilmente saprete che Matteo Valenza guida una Tesla Model 3, per cui è abituato a guidare una elettrica ad alte prestazioni, nonostante ciò le conclusioni del video parlano di un’auto sorprendente, una vera sportiva elettrica progettata per offrire ai clienti Porsche la comodità di un’auto a 4 posti – come una Panamera – con prestazioni da super sportiva come una 911.

Non è un caso che la Taycan stia riscuotendo un buon successo di vendite in giro per il mondo, e in particolar modo negli Stati Uniti; nonostante le difficoltà imposte dal 2020 e dall’emergenza sanitaria, Porsche conta di produrre più di 20.000 unità di Taycan entro fine anno.

Grazie alla nuova piattaforma progettata ad hoc per ospitare un powertrain elettrico, la Porsche Taycan risulta molto piacevole e sicura alla guida – nonostante il peso decisamente importante, di ben 2380 kg. Il peso è fortemente influenzato dal pacco batterie generoso, 93 kWh lordi che si traducono in 84 kWh effettivamente utilizzabili dall’utente. Secondo quanto afferma Porsche, la batteria dovrebbe essere sufficiente a percorrere almeno 400 km, ma in ogni caso il sistema di navigazione integrato nel software dell’auto è progettato per portare l’utente alla colonnina di ricarica più comoda tra quelle poste lungo il percorso impostato; in questo modo non ci si dovrà più preoccupare di restare a piedi durante lunghe traversate. Nonostante peso e stazza, la Taycan si spinge fino a 260 km/h, velocità a cui è limitata elettronicamente, e può fare da 0 a 100 in meno di 3 secondi grazie al portentoso doppio motore da 751 cavalli.

Per scoprire tutti i dettagli, vedere gli interni, e conoscere le tecnologie installate a bordo, vi consigliamo di dare un’occhiata al video che vi riportiamo di seguito.

Due parole sul prezzo per concludere, come potrete immaginare la Porsche Taycan è un’auto dal prezzo abbastanza proibitivo: nella sua versione base, che dispone comunque di una dotazione ricchissima, ha un prezzo di 156,000 €, ma a giudicare dalle parole di Matteo, quei soldi li vale tutti.