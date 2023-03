Non è una novità che Porsche stia sviluppando un SUV di punta per il 2027 per superare le proposte rivali di lusso come Aston Martin DBX, Bentley Bentayga e Lamborghini Urus. Ma due nuove immagini teaser del nuovo fuoristrada di lusso mostrano un design da fastback davvero interessante.

In un’immagine vediamo l’elegante SUV, che la casa automobilistica ha chiamato in codice K1, dall’angolo anteriore di tre quarti, e sebbene sia sotto una copertura, possiamo comprendere già diversi elementi. Ad esempio troviamo le gondole dei fari in stile Taycan e un parabrezza fortemente inclinato che chiarisce che si tratti di una macchina dall’aspetto molto più sportivo rispetto a Macan o a Cayenne.

La seconda immagine è un contorno del profilo mostrato su una fotografia che spiega come i prodotti Porsche si posizionino nella gamma senza sovrapporsi. Le offerte di SUV iniziano con Macan (classificata come prodotto “lifestyle”), passano alla Cayenne (“Funzionalità”) e si completano con il nuovo SUV, che Porsche etichetta “Prestige”, anche se il suo nome di produzione non è ancora noto. Con questo SUV, Porsche entra di diritto nel settore dei SUV di iper-lusso e Blume, il CEO, ha confermato che “K1” utilizzerà la piattaforma SSP destinata alla prossima Taycan; inoltre, K1 presenterà la famosa “flyline” di Porsche (la coda fastback), prestazioni da supercar, funzioni di guida automatizzate e “una nuova esperienza interiore.”

Porsche ha anche utilizzato la conferenza stampa annuale per confermare il lancio degli altri modelli elettrici che arriveranno prima del nuovo SUV di lusso. Macan EV arriverà negli showroom nel 2024, seguita dalla 718 Boxster e Cayman elettrici nel 2025 e dalla prima Cayenne elettrica nel 2026.