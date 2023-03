Porsche 911 GT2 RS è entrata nella fase clou dello sviluppo e secondo le prime indiscrezioni sarà spinta da un motore ibrido in grado di produrre ben 700 cavalli; secondo Autocar saranno utilizzate tecnologie ibride provenienti dalla Porsche 963 LMDh che corre nei campionati endurance e IMSA.

Nonostante il rilascio sul mercato non sia previsto prima del 2026, c’è già chi afferma che questa sarà la 911 più potente e veloce di sempre: non è difficile crederci, considerato il motore a 6 cilindri turbo da 3.8 litri supportato da un motore elettrico e da un sistema mild hybrid che è stato definito “ancora più avanzato” rispetto a quello che monta la LMDh.

Inizialmente si era ipotizzata la presenza di un sistema plug-in hybrid ma alla fine Porsche ha deciso di optare per un mild hybrid per questioni di peso; inoltre si è scelto un motore elettrico a 400V anziché a 800V, per la stessa ragione. La precedente generazione di GT2 RS produce 691 cavalli e quasi 750 Nm di coppia e secondo alcune fonti vicine alla compagnia tedesca questa nuova generazione potrebbe superare la soglia dei 700 cavalli, con un consistente aumento della coppia: il solo motore elettrico, infatti, è in grado di assicurare quasi 250 Nm di coppia!

Il peso complessivo dell’auto sarà ovviamente uno degli aspetti fondamentali a cui stare attenti: Porsche si è data come obiettivo quello di aggiungere non più di 100 kg rispetto all’attuale GT2 RS, sviluppando una carrozzeria alleggerita.

GT2 RS sarà il banco prova per questa nuova motorizzazione ibrida, prima di diffonderla anche sul resto della gamma e sarà molto importante una corretta valutazione della posizione del pacco batterie, così come della tipologia di cambio da utilizzare: difficilmente un cambio manuale potrà sopportare la coppia vociferata, ed è più probabile che Porsche opti per una soluzione con cambio automatico a doppia frizione.

La vecchia 911 GT2 RS è arrivata a costare quasi 300.000 € e secondo le prime indiscrezioni la nuova generazione con motore ibrido supererà ampiamente questa soglia.