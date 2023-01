Porsche omaggia il suo leggendario modello 356 in occasione del 75° anniversario della presentazione. Per farlo, ha creato un concept chiamato 357 Vision. Pur trattandosi di uno studio di design, molti dettagli tecnici sono stati messi a punto, come ad esempio il motore. Per la Vision 357 è previsto il sei cilindri da 4,0 l della 718 Cayman GT4 RS del 2023, che eroga 493 cavalli, ma già ottimizzato per l’uso di eventuali carburanti sintetici.

“Abbiamo creato un regalo di compleanno molto speciale, la Porsche Vision 357, che utilizza la 356 come base per sottolineare l’importanza del nostro DNA di design”, afferma Michael Mauer, Vice President Style Porsche. “La concept car è un tentativo di combinare passato, presente e futuro con coerenza, con proporzioni che ricordano il suo archetipo storico e dettagli che visualizzano le prospettive per il futuro.”



A giudicare dalle foto rilasciate dal marchio tedesco, il tentativo è ben riuscito. Le linee sono morbide e pulite, e sebbene essenziali, sono di grande impatto. Fanno davvero pensare ai pochi tratti di matita con cui in designer abbozza un progetto. I fari rotondi, soltanto accennati, sono il richiamo più lampante allo stile della 356, che a sua volta li aveva ereditati dal Maggiolino.

Un altro rimando stilistico che non passa inosservato è la griglia posteriore che integra le terza luce di stop. Per la doppia colorazione sono stati scelti due tra i colori più in voga negli anni ’50, ovvero il Grivola Grey Metallic e l’Ice Grey Metallic. La modernità la ritroviamo tutta nelle telecamere che prendono il posto degli specchietti retrovisori, nei cerchi da 20” realizzati in magnesio e dai coprimozzi in carbonio.

Il futuro di palesa non soltanto nell’utilizzo di tecnologia avanzata e materiali all’avanguardia, ma anche nella volontà di creare un minor impatto sull’ambiente. Ed è così che Porsche ha scelto di realizzare i sotto porta con plastica rinforzata da fibre naturali, come già visto sulla Mission R.

“Pensare ad alta voce al futuro è una delle missioni principali di Style Porsche. Gli studi concettuali sono il pool di idee che alimentano il design di domani”, afferma Mauer. “Dare uno sguardo alla nostra tradizione con una futura concept car non è così paradossale come potrebbe sembrare: è qui che idee preziose possono emergere senza vincoli, quelle che ci aiutano a immaginare la nostra coerente filosofia di design in nuove direzioni innovative”.





A molti piacerebbe poter vedere sulle strade questo omaggio alla 356, ma difficilmente verrà realizzata, proprio perché sviluppata al di fuori delle regole e normative di sicurezza imposte dal mercato di oggi, che a volte, giustamente limitano la creatività a favore della sicurezza. Cioè non toglie che si potrà ammirarla dal 27 gennaio 2023 al forum Drive del gruppo Volkswagen che avrà luogo a Berlino.