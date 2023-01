Un altro marchio cinese approderà sul mercato Europeo: si tratta di Xpeng, che ha annunciato l’apertura di ben quattro centri consegna sul territorio europeo, già a partire dalla prima metà del 2023.

Il marchio Xpeng non è che l’ultimo di una lunga lista di produttori cinesi di auto elettriche che da qualche tempo hanno debuttato sul mercato del vecchio continente. I primi paesi dove le Xpeng saranno vendute, corrispondono ai centri di prossima apertura, che sorgeranno in Norvegia, Olanda, Svezia e Danimarca.

Queste sedi fungeranno anche da centro per le ispezioni pre-consegna, centro riparazioni e per l’assistenza post-vendita, mentre il magazzino ricambi sarà situato a Schipol, vicino all’Aeroporto di Amsterdam, allo scopo di ridurre al minimo le tempistiche di consegna per i clienti di tutta europa. L’apertura del primo centro, che sorgerà a Lorenskog, in Norvegia, è prevista già a febbraio, mentre a seguire arriveranno le sedi di Badhoevedorp (Olanda), Staket (Svezia) e Hillerod (Danimarca). Il sito olandese sarà inoltre il centro di riferimento per la formazione di dipendenti e tecnici.

Con l’occasione, la Xpeng ha deciso di rivedere al ribasso i propri listini per il mercato interno. I tagli sui prezzi sono importanti: si parla del 12,5% in meno per il modello base dell’ammiraglia P7, il cui prezzo di partenza adesso è pari a circa € 28.600 (quasi € 5.000 in meno), con lo scopo di marcare stretta la concorrenza, ovvero la Tesla con Model 3 e Model Y. La gamma è stata anche ridotta: da nove varianti si è scesi a quattro, e le motorizzazioni sono rimaste soltanto due (al posto delle sei disponibili fino a poche settimane fa), della medesima autonomia, pari a 480 km.

Listini scontati anche per la P5 e il SUV G3i, con un calo rispettivamente di € 3.140 e € 2.730. Mentre per la top di gamma, il SUV G9, il prezzo è rimasto invariato.



Se i consumatori saranno contenti di tali sconti, di parere differente è la casa automobilistica coreana Kia, che ha invece affermato, attraverso il ceo di Kia UK Paul Philphott, che non ridurrà i prezzi, sopratutto per evitare una svalutazione eccessiva delle vetture del marchio, sul lungo termine.