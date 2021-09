Prezzi benzina e diesel in crescita, ai massimi dal 2014

Il costante aumento del prezzo del carburante sta già avendo effetti negativi sulle tasche di tutti i consumatori. La stessa Unione Nazionale dei Consumatori ha deciso di lanciare l’allarme sul continuo aumento del costo del carburante che colpisce non solo gli automobilisti ma l’intero settore dei trasporti.

Nel dettaglio, i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica mostrano come il prezzo del carburante, in modalità self service, abbia ormai raggiunto il costo di 1,676 euro al litro per la benzina e 1,523 euro per il gasolio. Sulla base di tali dati, la benzina raggiunge dunque il valore più alto dal 27 ottobre 2014, anno in cui arrivò a 1,681 euro al litro. Per quanto riguarda invece il gasolio, quest’ultimo raggiunge il valore massimo dal 27 maggio 2019 (1,525 euro al litro).

In un anno, dalla rilevazione del 28 settembre 2020, quando la benzina era pari a 1.390 euro al litro e il gasolio a 1.265 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 34 cent in più per la benzina e 12 euro e 93 cent in più per il gasolio, con un incremento, rispettivamente, del 20,6% e del 20,4%. Un rialzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 344 euro all’anno per la benzina e a 310 euro per il gasolio.

Con riferimento al decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato dei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, emerge inoltre un imminente aumento del costo della revisione dei veicoli a motore colpiti da un rincaro di oltre il 22%.

Insomma il Governo, invece di ridurre le imposte sui carburanti, come ha fatto per luce e gas, ha pensato bene di dare il via libera, dal 1° novembre, all’aggiornamento della tariffa per la revisione, gravando ulteriormente sui già tartassati automobilisti, queste le parole di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Se il prezzo del carburante nel nostro Paese continuerà a salire, con rincari che non si vedevano da diversi anni, è inevitabile che i nuovi aumenti avranno un grande impatto sul portafogli delle persone.