Il Governo prepara un nuovo taglio dei prezzi dei carburanti con l’obiettivo di ridurre il prezzo alla pompa di benzina, diesel e GPL. La conferma è arrivata dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il nuovo intervento si renderà necessario considerando l’attuale evoluzione del mercato. Il taglio alle accise in scadenza il 2 agosto consente di mantenere sotto i livelli di guardia i prezzi dei carburanti e senza una proroga (o un intervento ancora più significativo) c’è il concreto rischio di dover fare i conti con una stangata per consumatori e imprese.

Il costo effettivo del rifornimento continuerà ad essere elevato ma con un nuovo intervento sarà possibile attenuare le quotazioni ancora per diverse settimane / mesi. Si tratterà, però, di un intervento transitorio. Al momento, infatti, non c’è un piano sul lungo periodo per affrontare l’emergenza energetica per quanto riguarda i carburanti (al netto del passaggio più o meno forzato alle auto elettriche). Come già fatto nei mesi scorsi, si procederà con interventi periodici per mitigare gli aumenti nella speranza che il mercato inizi a far registrare un calo delle quotazioni.

Solo in questo modo, infatti, il prezzo alla pompa di benzina e diesel potrà tornare su livelli accettabili, al netto degli interventi del Governo. Nel corso del prossimo futuro, per gli automobilisti, ci sarà da fare i conti con una spesa molto elevata per il rifornimento di carburante. Contestualmente, anche l’aumento dei costi dell’energia elettrica va a pesare su cui ha scelto di passare ad un’auto elettrica o ibrida plug-in.