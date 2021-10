Prezzo metano raddoppiato, ecco cosa sta succedendo

Fare un pieno di metano con la propria auto ora costa il doppio; il prezzo del carburante fino al 30 settembre era decisamente più economico, ora però con l’inizio di ottobre sono scattati i primi rincari. In alcune zone d’Italia, stando alle prime analisi, è possibile pagarlo anche più di due euro al chilo.

Oltre ad avere un’impronta più green, le auto a metano avevano il vantaggio di utilizzare un carburante economico che richiedeva una spesa molto contenuta per un singolo pieno, soprattutto se confrontati con benzina e diesel. Negli ultimi giorni, però, il prezzo è salito alle stelle cogliendo tutti di sorpresa. Una novità inaspettata e sgradita che potrebbe mettere in crisi tutto il settore dei trasporti, non limitandosi quindi a solo quello degli automobilisti.

Ma cosa ha scatenato questa ondata di rincari? Alla base c’è un aumento del costo della materia prima che da inizio anno è quasi triplicata; questa crescita nasce con le prime liberalizzazioni degli anni 2000 e da una progressiva crisi delle risorse. Federmetano aggiunge che l’aumento deriva anche dalla grande crescita dell’economia asiatica e la sua crescente richiesta di risorse energetiche.

Una vera doccia fredda per il settore, proprio adesso che gli impianti potevano diventare self-service e non obbligare più gli utilizzatori a recarcisi solo durante il giorno. Il contraccolpo potrebbe colpire anche il mercato dell’auto qualora il prezzo non dovesse ristabilizzarsi; con un valore così elevato, le auto a metano potrebbero presto diventare meno vantaggiose di quelle a benzina.

Tra le conseguenze dell’aumento del costo del metano arrivano anche le prime interruzioni di servizio; un esempio è rappresentato da Yara, azienda petrochimica di Ferrara, che ha deciso di fermare gli impianti per alcune settimane.