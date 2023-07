Dopo avervi invitato a tenere d’occhio una serie di componenti hardware, smartphone e smartwatch in vista dell’imminente Prime Day, in questo articolo vi presenteremo altri 5 prodotti da considerare, questa volta riguardanti il settore dell’automobile e delle moto.

Dalle innovazioni tecnologiche alle comodità per i viaggi su strada, abbiamo selezionato una lista di articoli che potrebbero rendere le vostre avventure su quattro o due ruote ancora più appaganti. Ad esempio, un compressore d’aria super compatto che può essere facilmente trasportato in una borsa, oppure un adattatore wireless per veicoli privi di Android Auto.

Ribadiamo che queste sono solo supposizioni basate sulle esperienze delle scorse edizioni, ma riteniamo che i prodotti elencati di seguito abbiano ottime probabilità di essere scontati e offerti al miglior prezzo di sempre.

Vi ricordiamo, come sempre, che per usufruire degli sconti del Prime Day dell'11 e 12 luglio sarà necessario essere abbonati ad Amazon Prime.

Prime Day: 5 prodotti per auto e moto da tenere d’occhio

CarlinKit 5.0 | Android Auto

Iniziamo con un accessorio utile per tutte quelle vetture sprovviste di Android Auto. Con CarlinKit 5.0 avrete il controllo completo delle funzioni del vostro smartphone direttamente dal display dell’auto. Il doppio sistema wireless integrato vi renderà liberi dai fastidiosi cavi, consentendovi di godere la connessione wireless sia per CarPlay che per Android Auto. Che siate fedeli utenti di iPhone o appassionati di dispositivi Android, CarlinKit 5.0 vi offrirà un’esperienza senza interruzioni, proprio come quella di una vettura moderna dotata già di questa tecnolgia a bordo.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S | Compressore portatile

Tra gli strumenti più utili che potreste trovare a prezzo vantaggioso durante il Prime Day vi è anche lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S. Questo piccolo oggetto offre una potente e regolabile pressione fino a 150 PSI, consentendovi di gonfiare in modo ottimale pneumatici e palloni per biciclette, moto e auto. Non importa dove vi trovate, poiché avrete sempre il controllo della pressione di cui avete bisogno. Con le sue 5 diverse modalità di pressione aria preimpostate, ottimizzate per biciclette, moto e auto, questo compressore portatile è molto versatile, e con l’ausilio del display digitale integrato potrete monitorare il livello di pressione in tempo reale e tenere traccia della modalità impostata.

REAPP | Bloccadisco per moto

Se avete paura che la vostra moto possa essere rubata, un bloccadisco renderà questa operazione molto più difficile a un eventuale malintenzionato. Se ne siete sprovvisti, potrete approfittare di eventuali offerte Prime Day per acquistarne uno a prezzo stracciato. E chissà, magari sarà proprio questo modello ad andare in sconto. Dotato di un sensore incorporato, questo bloccadisco reagisce a qualsiasi vibrazione o movimento indesiderato, emettendo un allarme continuo di 110 dB. La chiave in rame inclusa nel pacchetto garantisce uno sblocco facile al proprietario del mezzo, mentre il corpo robusto è stato progettato per resistere a collisioni di vario genere, assicurando una protezione affidabile nel tempo.

VANTRUE E3 | Dash Cam

Come saprete, spesso i furbetti cercano di causare incidenti per ottenere compensazioni finanziarie, ma la presenza di una registrazione video può smentire falsi reclami. Con un po’ di fortuna durante il Prime Day, potreste acquistare questa dash cam dotata di ben 3 sensori a un prezzo stracciato. Avendo ben 3 sensori, questo modello garantisce una protezione totale del veicolo, registrando a ogni lato possibile. La registrazione video sarà di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alle quattro luci nascoste per la visione notturna a infrarossi. Potrete poi sfruttare la connettività Wi-Fi a 5GHz e i 12 comandi vocali per bloccare i video, scaricarli e condividerli in pochi secondi, con l’aiuto del vostro smartphone e dell’app dedicata.

Jansite | Specchio retrovisore touchscreen

Preferite avere un sensore integrato direttamente nello specchietto retrovisore anziché affidarvi a una dash cam? Allora dovreste valutare questo modello e sperare che venga scontato durante il Prime Day, anche se già adesso è possibile approfittare di un risparmio considerevole. Come detto, questo specchietto retrovisore è dotato di una dash cam integrata con un ampio schermo touch da 10″. Il sensore registra video in Full HD di buona qualità anche durante la guida serale, merito della visione notturna. Per far sì che la visuale posteriore sia ottimale, è inclusa una telecamera impermeabile con un cavo lungo 10 metri. Segnaliamo, infine, la possibilità di aggiungerci schede SD fino a 128 GB, in modo da avere ampio spazio per archiviare tutte le registrazioni.

