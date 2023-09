La berlina elettrica Polestar 2 insieme a diversi modelli Volvo, presto avranno a disposizione l’app Amazon Prime Video tramite un aggiornamento over-the-air distribuito globalmente. La Polestar 2, concorrente della Tesla Model 3, è stata la prima auto a utilizzare il sistema operativo Android Automotive di Google quando è stata lanciata nel 2019 ed è tuttora uno dei migliori sistemi sul mercato. Recentemente, il sistema è stato aggiornato per includere anche l’app YouTube, e ora si sta preparando per Amazon Prime Video. È importante notare che il servizio di streaming sarà accessibile solo quando l’auto è in fase di ricarica o parcheggiata.

Prime Video si aggiunge a una serie di altre app già disponibili tramite il sistema della Polestar 2, tra cui Waze e EasyPark. È probabile che i prossimi modelli Polestar, come la 3 e la 4, verranno equipaggiati di serie con Prime Video.

Anche Volvo sta seguendo la stessa strada. L’azienda svedese ha annunciato che tutti i suoi modelli con l’integrazione di Google, ad eccezione di quelli in Cina, Corea del Sud e Vietnam, riceveranno YouTube tramite un aggiornamento over-the-air; mentre Prime Video sarà disponibile per il download da Google Play. L’aggiornamento sarà implementato gradualmente nei vari mercati a partire dal 18 settembre.

Inoltre, ci sono altre novità in arrivo da Volvo, inclusa l’EX90 completamente elettrico, che, nonostante alcuni ritardi dovuti alla complessità del software, rappresenta un promettente passo avanti nel futuro dei veicoli elettrici del marchio.