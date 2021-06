Pro-I Evo, il monopattino elettrico firmato Ducati

Mentre infuria la polemica sui monopattini elettrici e le disgrazie (vere o presunte) che stanno causando sulle nostre strade, un altro marchio celebre entra nell’arena. Ducati ha infatti presentato il suo Pro-I Evo, già in vendita a un prezzo consigliato attorno ai 500 Euro.

Le specifiche annoverano un motore elettrico da 350 watt in grado di ricaricarsi da zero in poco più di mezz’ora. Come per tutti i veicoli moderni le modalità di guida sono ben tre: in base alle necessità dell’utente si può limitare la velocità (25Km/h) aumentando la durata massima delle batterie o viceversa. Essendo pensato prima di tutto per gli spostamenti urbani, è possibile ripiegarlo su sé stesso in un attimo grazie al sistema easy folding.

Per la realizzazione di Pro-I Evo, Ducati ha collaborato con MT Distribution e Italdesign. Quest’ultima si è occupata di realizzare un’app che fa da assistente virtuale agli utenti. Una volta installata sul nostro smartphone e collegata al monopattino, tiene traccia di tutte le statistiche relative ai nostri spostamenti, dello stato delle batterie e così via. Nel caso di un’emergenza, è anche possibile contattare direttamente il supporto tecnico così da avere un aiuto immediato nella risoluzione dei problemi.

Guardando la scheda tecnica ufficiale, vediamo che il Pro-I Evo ha una portata massima di 100Kg, pesa complessivamente 12 Kg e può percorrere al massimo 25 Km. Quest’ultimo dato, come sempre per i veicoli elettrici, è molto ottimistico e basato su condizioni climatiche e di uso praticamente ideali (più probabile che si scenda sui 20Km o anche meno). Sul lato della sicurezza, abbiamo il classico duo freno anteriore/posteriore in stile motociclo con il secondo di tipo a disco.

L’aspetto più significativo resta però il design, elegante e minimalista come da scuola Ducati. I loghi sulle impugnature, il colore nero lucido e i dettagli evidenziati in rosso lo rendono sicuramente più appetibile rispetto ai concorrenti. Abbastanza per pagarlo più di un altro monopattino? Solo il mercato potrà dircelo.