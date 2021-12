Project Maybach, il concept elettrico di Mercedes per l’off-road di lusso

Mercedes ha svelato il nuovo concept Project Maybach, realizzato in collaborazione con il designer di moda Virgil Abloh e svelato in anticipo come tributo allo stesso Virgil, che ci ha lasciato questa settimana a causa di un tumore molto raro.

Il concept Project Maybach è stato disegnato dal designer di Mercedes Gordon Wagener, con l’intento di realizzare un’auto che fosse un chiaro esempio delle possibilità di design del futuro: questa interessante auto elettrica è progettata per essere completamente diversa dalle auto che conosciamo e unica nel suo genere, e mischia sapientemente il lusso di Mercedes con tanti elementi da avventura per chi ama la natura.

“Ricontestualizzare un brand che per tradizione è urbano, per renderlo adatto a un ambiente off-road”, questa è la filosofia con cui è stato realizzato il Project Maybach, che viene descritto come una coupè elettrica a 2 posti, di ben 6 metri di lunghezza. Osservando le foto non si riescono a notare particolari somiglianze con i modelli ad oggi in produzione, ma ciò nonostante Mercedes è riuscita a mischiare elementi e proporzioni da gran tourer con gomme da fuoristrada, lasciando intendere una doppia anima.

“Con il pensiero siamo vicini alla famiglia di Virgil e al suo team. Siamo fieri di poter mostrare al mondo il risultato della collaborazione con Virgil, e vogliamo celebrare il lavoro di un uomo dal talento assolutamente unico, in grado di creare infinite possibilità di collaborazione grazie alla sua immaginazione e alla sua capacità di ispirare.” Ha dichiarato Mercedes, in occasione della presentazione del concept.

E’ il secondo concept che Maybach svela nell’arco di pochi mesi, dopo che a settembre era stato svelato il Maybach EQS SUV concept a Monaco, ma ad oggi non c’è nessuna informazione concreta sulle intenzioni di Mercedes per quanto riguarda una vera produzione, né abbiamo informazioni su quali potrebbero essere i motori elettrici utilizzati su questi due veicoli.