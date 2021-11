Prova, Ford Explorer plug-in hybrid: il V6 americano vicino alle emissioni

Tutto è più grande in America! Questa è una frase che ci siamo sempre sentiti ripetere fin da ragazzini e che ha immediatamente senso non appena ci si trova di fronte Ford Explorer; questo SUV americano a 7 posti lungo 5,04 m, alto 1,77 m e largo ben 2,04 m è l’esempio perfetto che dimostra come i SUV a cui siamo abituati siano in realtà ben più piccoli di quelli usati negli USA.

La prima caratteristica che si nota di Explorer non appena ci si avvicina è infatti la sua stazza imponente che, abbinata al potente motore 3.0 6 cilindri Plug-in Hybrid da 457 cv e 825 Nm di coppia, rende l’intera esperienza di guida molto interessante. La configurazione standard prevede 5 posti classici e 2 posti aggiuntivi nel baule; in quest’ultimo setup rimane comunque bagagliaio disponibile per portare dietro alcune valige ma è con gli ultimi due abbattuti che si può godere di un bagagliaio mastodontico da 1.137 litri che può arrivare fino a 2.274 litri in configurazione a 2 posti. I sedili sono comandati elettricamente tramite dei comandi posizionati nel bagagliaio e questo rende le operazioni di carico / scarico molto più agevoli.

Ford Explorer, nella versione da noi provata ovvero la ST Line, ha una dotazione molto ricca di base tra cui sedili riscaldabili e raffrescabili in pelle con cuciture a contrasto rosse, Infotainment con CarPlay, plancia totalmente digitale, ADAS di ultima generazione tra cui centraggio di corsia e cruise control adattivo, fari LED, telecamere, climatizzatore tri-zona e tetto panoramico apribile a doppio pannello, insomma non ci si può proprio lamentare!

L’infotainment è comandato tramite uno schermo LCD touchscreen da 10,1” posto in verticale che a nostro giudizio rimane una scelta poco azzeccata soprattutto quando si effettuano manovre impegnative e le telecamere sfruttano solo 1/4 dello spazio disponibile. L’orientamento orizzontale, inoltre, l’avrebbe integrato in maniera più elegante nella plancia. Le finiture interne sono di buona qualità e gli assemblaggi non presentano scricchiolii o incertezze, la presenza di un impianto audio di elevatissima qualità firmato Bang & Olufsen da ben 14 altoparlanti rende l’esperienza sonora un vero piacere anche quando il motore 3.0 V6 è acceso.

Per tutto il resto, invece, Explorer ci ha decisamente sorpreso; la possibilità di guidare questo colosso in modalità zero emissioni per 50 km (13,6 kWh di batteria) si rende particolarmente utile in ambienti urbani dove altrimenti il consumo sarebbe elevato e si andrebbe ad emettere co2 inutile nell’ambiente; la ricarica avviene tramite cavo Tipo 3 e per un uso quotidiano prettamente cittadino potrebbe essere ricaricata in box tramite una classica presa a muro, in una notte sarà infatti possibile ripristinare la maggior parte della carica.

Il cuore pulsante di questo SUV targato USA è il sopracitato 3.0 V6 turbo che oltre ad una corposa spinta riesce anche ad emozionare grazie ad un convincente suono; la velocità non è un problema su Ford Explorer, lo 0-100 km/h è infatti coperto in appena 6 secondi e siamo certi che possa andare ben più veloce del limite autostradale senza alcuna fatica. L’insonorizzazione è infine di altissima qualità, in modalità normal il motore diventa impercettibile ed il cambio 10 marce riesce a scegliere sempre il rapporto corretto per non affaticare il propulsore stesso e garantire la massima efficienza. Nonostante il peso di quasi 2.500 kg, l’impianto frenante è all’altezza del compito richiesto e riesce a gestire la massa senza incertezze.

I bassi consumi non sono esattamente il suo forte, chi compra questo genere di auto con 457 cv non è sempre alla ricerca di una guida all’insegna del risparmio eppure la presenza della parte elettrica potrebbe stupire anche i più scettici; con una guida tranquilla ed utilizzando al massimo le capacità EV si riesce a mantenere una media dei 12 km/l che scendono a 7 km/l in un uso meno attento; in modalità sport non è difficile vedere i 5 km/l ma le sensazioni che restituisce questo Ford Explorer valgono decisamente la spesa.

Il prezzo di partenza è di 82.900 euro ma, al momento della recensione, è presente un’offerta sul sito Ford che lo mette in promozione a 69.650 euro con tutti gli accessori di cui si può avere bisogno, l’unico optional a richiesta è infatti il gancio traino (1200,00 €). In conclusione, Ford Explorer si presenta come una vettura completa ed interessante soprattutto se si è appassionati di SUV americani e si è in possesso di un box – con presa di corrente – abbastanza grande per parcheggiarlo quando non lo si utilizza; il motore riesce a far passare in secondo piano la stazza di questo super SUV e rende ogni spostamento piacevole e divertente.