Prova, Mazda CX-30: il SUV compatto raffinato

Passione, dedizione, innovazione: Mazda. Il costruttore giapponese è uno dei marchi più interessanti presente sul mercato dell’automobile. Progetti coraggiosi, corsi stilistici per le proprie vetture mai banali e un’attenzione al dettaglio che si addice a un laboratorio artigianale. Audace, e per questo piace sempre di più. Per una sincera conferma della qualità Mazda, è stato utile provare la nuova CX-30: il Suv di medie dimensioni con motore e Skyactiv-X da 186 Cv. Colpo d’occhio seducente, ottima dinamica di guida, piacevole vita a bordo e un’offerta tecnologica soddisfacente. Difficile chiedere di più: CX-30 è un’ottima automobile. Prezzi a partire da: 29.800 euro.

L’aspetto di un’automobile contemporanea, è tra le qualità maggiormente tenute in considerazione prima dell’acquisto. Mazda ha investito molto, riuscendo a creare uno stile molto personale. Le linee riprendono quanto visto sulla berlina 3: tese ma eleganti, muscolose ma leggere. Il colpo d’occhio è riuscito, sia nella zona anteriore che in quella posteriore. Le proporzioni sono contenute, a misura di città e in grado di accomodare adulti e bagagli anche durante i lunghi e impegnativi viaggi. Sapiente e razionale l’organizzazione dello spazio interno: sedili comodi e avvolgenti accolgono quattro adulti in un confort di assoluto valore.

La cura del dettaglio è da segmento superiore, ogni centimetro della plancia è rivestito con cura e materiali di alta qualità. Solida e ottimamente assemblate, salendo a bordo di Mazda CX-30 la sensazione è di viaggiare su di una vettura esclusiva e raffinata. Buono anche il sistema di infotelematica: lo schermo è posizionato all’interno di una sagoma ricavata al centro della plancia. Le grafiche sono semplici e intuitivi e la presenza del rotore nei pressi del cambio aiuta a navigare tra i menù senza distogliere lo sguardo dalla strada. L’offerta di connettività è completa con l’interfaccia Apple Car Play e Android Auto per smartphone.

Appaga la vista e soddisfa alla guida. Il propulsore e Skyactiv-X di nuova generazione migliora i consumi e le prestazioni. I 186 Cv non sono sornioni. Le prestazioni sono molto migliorate rispetto a quanto fosse disponibile sulla precedente applicazione della tecnologia Skyactiv. L’erogazione è appagante e molto fluida, il comfort di marcia ottimo e la percorrenza media può raggiungere serenamente i 18/19 km/l nel ciclo misto. Il telaio asseconda perfettamente le esigenze dinamiche della vettura, restituendo una sensazione di sicurezza e coinvolgendo chi siede al posto di guida. CX-30 si conduce gradevolmente, sia in città, dove le dimensioni e la precisione dello sterzo garantiscono agilità e maneggevolezza, sia durante i lunghi trasferimenti dove si apprezza l’ottima insonorizzazione.

La sportività non rientra tra le caratteristiche della vettura, ma è sorprendente notare la precisione con cui mantiene la traiettoria impostata in curva, anche a velocità sostenuta. Pregevole messa a punto meccanica, confermata dal cambio manuale a sei marce. Stato dell’arte: leggero, corsa corta, si innesta e si scala con una facilità e una precisione da riferimento per l’intero segmento. La frizione si gestisce senza sforzo, per una connessione tra auto e uomo difficilmente replicabile su altre vetture. Mazda CX-30 è un’automobile che concretizza una filosofia semplice ma efficace. Una soluzione ideale per chi cerca un’alternativa che non sia solo bella da vedere, ma anche da guidare. Sotto questo punto di vista, i prodotti Mazda non hanno rivali.