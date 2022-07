La SUV elettrica della stella brilla per l’abitabilità: praticità e versatilità degli spazi sono infatti il suo forte. Lo spunto è buono, ma il suo obiettivo è “coccolare” gli occupanti a bordo. Strisce a led davanti e dietro, prese d’aria quasi “tappate” e una grande mascherina frontale nera lucida. Sono questi i tratti distintivi della SUV elettrica Mercedes EQB, e che ci permettono di distinguerla dalla GLB, ossia la sorella ad alimentazione tradizionale. La natura dei due modelli rimane inalterata, garantire il comfort e la massima praticità a bordo. Inoltre, la EQB si presenta come una delle poche elettriche capaci di offrire la terza fila di sedili e i 7 posti (come optional); le due sedute in più possono ospitare persone alte fino a 1,65 m.

Il design della Mercedes EQB resta fondamentalmente lo stesso di quello presentato dalla sorella termica, così come le dimensioni restano pressoché invariate: 4,68 metri di lunghezza (5 centimetri in più della GLB), 1,83 di larghezza e 1,66 di altezza. Alla base troviamo la stessa piattaforma della EQA e due diverse motorizzazioni con trazione integrale, la 300 4Matic e 350 4Matic, rispettivamente da 228 e 292 cavalli e che condividono lo stesso taglio della batteria: 66,5 kWh, per 420 km di autonomia dichiarata. Oltre alle versioni con due unità elettriche è disponibile anche la variante con un solo propulsore: la EQB 250 con 190 cavalli di potenza e 469 chilometri di autonomia. Passando alle prestazioni, quella della prova è la 300 4Matic, copre lo “0-100” in circa 8 secondi e ha una velocità massima (limitata elettronicamente) a 160 km/h, buono lo spunto, caratteristico delle auto a corrente e anche la guidabilità, il baricentro basso (per merito della posizione delle batterie) limitano il rollio, mentre lo sterzo è preciso ma poco diretto.

Per quanto riguarda la sua adattabilità alle colonnine, la Mercedes EQB accetta fino a 11 kW con modalità alternata, per una ricarica completa dichiarata di 5 ore e 45 minuti, mentre in corrente continua può essere caricata fino a una potenza di 110 kW per passare da uno stato della batteria del 10% all’80% in 32 minuti. I consumi rilevati durante la nostra prova si attestano attorno ai 19 kWh/100 km.

Il comfort della Mercedes EQB è garantito dalla posizione di guida rialzata e risponde bene alle asperità del terreno, mentre l’intensità della frenata rigenerativa è configurabile su quattro diversi livelli. La SUV tedesca presenta anche il recupero automatico dell’energia che grazie ai sensori riesce a ricavare i dati sull’ambiente esterno, rilevando così il traffico e la tipologia e le curve del percorso (dal sistema di navigazione) per efficientare il consumo delle batterie. L’Electric Intelligence (così si chiama il sistema) è di serie sulla EQB e oltre a calcolare le soste di ricarica per un eventuale viaggio, porta gli accumulatori a uno stato di “rifornimento” ideale, portando a una temperatura adeguata la batteria in prossimità delle soste pianificate.

A bordo si è invece immersi nel caratteristico ambiente Mercedes delle ultime generazioni. La configurazione dell’abitacolo presenta la tipica plancia, con le tre bocchette centrali del “clima” sovrastate dai display dell’infotainment MBUX e della strumentazione, schermi che sono poi uniti in un unico blocco. Il sistema di illuminazione interno e personalizzabile nel colore mentre sono comodi e interattivi i tasti di navigazione touch al volante, che permettono di navigare facilmente all’interno delle diverse funzionalità del quadro strumenti. La dotazione di bordo comprende anche numerosi vani, il voluminoso pozzetto sotto il bracciolo, e prese USB-C per smartphone e tablet davanti e dietro. Gli ADAS della EQB presentano il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il controllo degli angoli ciechi e telecamere a 360 gradi. Curioso il funzionamento della telecamera posteriore, che durante l’inserimento della retromarcia fuoriesce dallo stemma sul baule.

Pensata per le famiglie numerose, la EQB oltre ai sette posti offre un buon volume di carico. Senza la presenza delle due sedute in più, il volume del bagagliaio è di 495 litri, che diventano 1.710 abbattendo la seconda fila. Gli schienali della seconda fila regolabili nell’inclinazione, mentre il divano può scorrere avanti e indietro, liberando spazio a passeggeri o bagagli, fino a regalare 190 litri bonus al vano posteriore. Rispetto alla GLB, si è però perso l’utile doppiofondo nel bagagliaio.

Il prezzo di partenza per la Mercedes EQB è di 54.750 euro per la versione 250 con motore singolo fino ad arrivare ai 67.463 euro per la più potente 350 4Matic con sette posti e allestimento premium. Su tutte e tre le diverse motorizzazioni sono disponibili quattro diversi pacchetti: sport, sport plus, premium e infine il più accessoriato premium plus.