Qualche giorno fa abbiamo avuto il piacere di provare il restyling del SUV SKODA Karoq, che nella sua versione 2022 è stato ridisegnato al fine di renderlo più accattivante ma, soprattutto, più aerodinamico e quindi ecologico.

In un’epoca in cui tutti corrono all’elettrificazione, Skoda ha deciso di andare controcorrente: inutile spendere tempo e soldi per modificare il progetto di Karoq a sufficienza da permettere l’integrazione di sistemi mild hybrid dalla dubbia efficacia, meglio quindi investire questo tempo nel raffinare le linee dell’auto sino a raggiungere un Cx (coefficiente aerodinamico) di 0,30, un risultato che può portare a un discreto risparmio di carburante, con un massimo del -16% registrato sulla motorizzazione più venduta nel 2021, il 1.5 TSI benzina da 150 cavalli. Secondo Skoda, si tratta di un risparmio di 0,7 litri di carburante ogni 100 km percorsi, proprio niente male per aver lavorato solo sull’aerodinamica dell’auto.

Come anticipato in apertura, le modifiche apportate al design di Karoq sono state progettate per migliorarne l’aerodinamicità, ma anche per renderla più accattivante in un mercato dove è sempre più faticoso distinguersi dalla concorrenza: arriva quindi il nuovo paraurti anteriore con la nuova calandra esagonale di dimensioni importanti, e nuove prese d’aria ridisegnate, il tutto ulteriormente impreziosito dai fari Full LED di serie (Full LED Matrix disponibili come optional) ridisegnati con una forma più slanciata. Al posteriore troviamo invece nuovo spoiler che oltre a dare all’auto un aspetto un po’ più sportivo aiuta ad allontanare dalla coda dell’auto i fastidiosi flussi d’aria che ne rallentano la corsa.

Anche i cerchi hanno subito un rinnovamento in ottica aerodinamica: seguendo le tendenze già viste nel mondo delle auto elettriche – dove ogni metro in più di autonomia è importante – Skoda ha optato per dei cerchi quasi lenticolari, con feritoie molto sottili tra un raggio e l’altro così da ridurre al minimo le turbolenze vicino alle ruote, altro aspetto che fa aumentare i consumi. Infine, ma non per ordine di importanza, Skoda ha deciso di installare una copertura parziale anche sotto l’auto, così da ridurre le turbolenze.

Ecologia e razionalità la fanno da padrone anche all’interno di Skoda Karoq, un’auto spaziosa e funzionale: Skoda ha fortunatamente deciso di mantenere uno degli aspetti che ha fatto la fortuna di Karoq, il sistema ‘VarioFlex’ che sostituisce il divano posteriore con 3 sedili singoli, che possono essere ripiegati su se stessi o facilmente rimossi dall’abitacolo, per trasformare il bagagliaio – inizialmente di 521 litri – in un vero e proprio vano di carico da da ben 1810 litri di capacità.

L’aspetto ecologico è affidato invece al pacchetto Eco: sparisce la pelle dai rivestimenti disponibili, sostituita da ecopelle sintetica e altri materiali sostenibili che diventano i rivestimenti di sedili e parti interne dell’auto, così da soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti.

Non manca anche la tecnologia a bordo di Skoda Karoq, che può vantare un display digitale al posto della strumentazione per il guidatore, oltre a un sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple Car Play anche in modalità wireless. Skoda Karoq può vantare ben 7 airbag – anche quello che protegge le ginocchia del conducente – e un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 grazie al Travel Assist, al Lane Assist e al Cruise Control adattivo, oltre alla nuova versione del sistema di riconoscimento dei cartelli stradali.

I motori proposti da Skoda per il nuovo Karoq sono 5: si parte da 3 proposte alimentate a benzina, più precisamente dal 1.0 TSI benzina da 110 cavalli, che sfortunatamente non abbiamo avuto modo di provare, passando per il 1.5 TSI da 150 cavalli dotato di sistema di disattivazione automatica dei cilindri inutilizzati, per finire al 2.0 TSI da 190 cavalli. Per quanto riguarda le motorizzazioni turbodiesel, oggi molto meno richieste ma comunque utili a coprire una fetta di mercato, troviamo il 2.0 TDI EVO da 115 e 150 cavalli. Su Skoda Karoq troviamo il cambio DSG a 7 rapporti o un cambio manuale a 6 rapporti, e su richiesta su alcuni modelli è possibile inserire un sistema di trazione integrale 4×4 a controllo elettronico.

Per quanto riguarda gli allestimenti, si parte dalla versione Ambition, già molto ricca per quanto riguarda la dotazione: fari Full LED, sistema di infotainment Bolero con schermo da 8 pollici compatibile con Apple Car Play e Android Auto, tuner DAB+, doppia presa USB di tipo C e un SSD integrato da 64 GB. Ma non finisce qui, perché oltre ad avere i cerchi da 17″ di serie, Karoq Ambition è dotato anche di sensori di parcheggio posteriori, sistema di apertura e avviamento Keyless, volante multifunzione e tanto altro ancora.

Si passa poi a Karoq Executive che aggiunge, oltre a tutto quello che troviamo su Ambition, anche il climatizzatore automatico bi-zona e il navigatore Amundsen, la ruota di scorta, i sensori di parcheggio anteriori e la vernice metallizzata.

Infine arriva Karoq Style, con cerchi in lega da 18 pollici, gruppi ottici con tecnologia Full LED Matrix, illuminazione interna con LED a 10 colori e sedili VarioFlex per quando serve fare carichi importanti.

Per i più esigenti c’è Karoq Sportline, la versione top di gamma disponibile su quasi tutte le motorizzazioni offerte, eccezion fatta per il 1.0 TSI; in questo caso l’auto si distingue grazie a una serie di dettagli neri anziché cromati, un aspetto sufficiente a darle un look molto più sportivo. Tra le esclusive di questo Pacchetto Black abbiamo anche il set di cerchi in lega Sagitarius da 19 pollici, disegnati per migliorare l’aerodinamicità dell’auto.

All’interno, se si sceglie il Pacchetto Black, troviamo rivestimenti in tinte scure e finiture in simil carbonio sulle portiere e sugli inserti del cruscotto, oltre a un volante sportivo a 3 razze e a una coppia di sedili sportivi a guscio con poggiatesta integrato.

SKODA Karoq 2022 ha un prezzo a partire da 27.200 euro in allestimento Ambition con motorizzazione 1.0 TSI da 110 cavalli, e può arrivare a costare anche 39.400 euro nella versione Style con motore TDI da 150 cavalli abbinato al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4×4.