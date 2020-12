Prova, Volkswagen Touareg: lussuosa e inarrestabile, al top dell’offerta

Touareg è stato per Volkswagen un modello strategico per inserirsi nel segmento dei Suv, un prodotto di rottura rispetto alla storica gamma del costruttore tedesco ma che ha saputo andare incontro alle nuove esigenze degli automobilisti. La terza generazione non tradisce le aspettative, anzi, si propone come strumento adatto ai tempi contemporanei, grazie a uno stile che non passa inosservato a una dotazione tecnologica sicuramente d’avanguardia.

Completamente rinnovata, condivide la piattaforma e gran parte della meccanica con altri modelli del gruppo: Audi Q7, Porsche Cayenne e Lamborghini Urus. L’offerta di motori comprende soluzioni a gasolio con un 3.0 litri V6 da 231 Cv; ibrida con un V6 benzina da 340 Cv e la nuova ibrida plug-in da 462 Cv. Tutte le versioni sono equipaggiate con la trazione integrale. Il modello in prova era abbinato con il possente 3.0 litri a gasolio, brillante e versatile dai consumi soddisfacenti. I prezzi partono da 62.700 euro.

Possente

Volkswagen ha proposto per la nuova generazione di Touareg uno stile rigoroso e massiccio che dona presenza a personalità su strada all’auto. Il frontale è dominato dalla enorme mascherina a “U” i cui listelli verticali raggiungono i fari full LED. La fiancata ha una linea molto pulita mentre la zona posteriore è slanciata, sia per via del lunotto piuttosto inclinato sia per la sagoma dei gruppi ottici, a sviluppo orizzontale e piuttosto accattivanti. A migliorare l’immagine della vettura i cerchi in lega da 20″, in opzione sono disponibili quelli da 21″.

Rispetto alla precedente generazione, Touareg si abbassa di un centimetro per un totale di 170; si allunga di 8 cm (488 in totale) e la larghezza di 4,5 cm (198 in totale). L’integrazione di elementi realizzati in lega di alluminio per la carrozzeria ha permesso un risparmio di peso di 106 kg. Si tratta di un modello molto possente che in città può svantaggiare i passaggi più stretti e le manovre di parcheggio.

Tanta tecnologia

Rigorosa all’esterno, molto curata ma senza soluzioni stucchevoli all’interno. Semplici i rivestimenti che propongono uno stile efficace e sicuramente molto piacevole; le sottili linee a LED integrate nei pannelli porta restituiscono una illuminazione d’ambiente piacevole e personalizzabile grazie alla disponibilità di 30 diverse tonalità. La posiziona di guida è dominante e la poltrona accomoda in un modo eccellente l’automobilista, che si ritrova coccolato lungo ogni km percorso anche durante i viaggi più impegnativi.

L’ampio tunnel centrale, dove si trova anche la leva del cambio automatico Tiptronic, divide nettamente il posto conducente dalla zona passeggero. Per gli occupanti non impegnati nella guida lo spazio è ottimo, anche per chi siede dietro dove le tre poltrone riescono ad assicurare un comfort più che buono anche per chi siede al centro del divano. A patto di viaggiare con le gambe leggermente divaricate per via della presenze del tunnel al centro. A differenza degli altri modelli del gruppo, Touareg non è disponibile in configurazione a sette posti. Il comfort è di ottimo livello, così come l’insonorizzazione: a 130 km/h non si avvertono pochissimi fruscii aerodinamici penetrare all’interno dell’abitacolo.

Ricca e scenografica la dotazione tecnologica che ha come principali elemento il cruscotto digitale e lo schermo del sistema di infotelematica. Davanti agli occhi dell’automobilista trova posto uno schermo da 12,3″, configurabile a piacimento consente di avere sotto controllo ogni informazioni relativa a percorrenza, autonomia, velocità e sistemi di assistenza alla guida, molto ben integrati su Touareg. Il display touch screen al centro della plancia è leggermente orientato verso il conducente e presente una diagonale da ben 15″, uno dei grossi del segmento. Ben visibile, completo, connesso alla rete internet e dalle grafiche piuttosto chiare, è uno strumento molto utile sia per la navigazione sia per consultare a veicolo fermo informazioni reperibile in rete, tra cui a esempio il meteo.

Gli assemblaggi e gli elementi che compongono l’abitacolo sono tutti realizzati con cura e di buona fattura. Peccato che su una vettura di questo segmento, prezzo e con queste attenzioni sia presente lo stesso volante di Polo e Golf, un dettaglio che avrebbe meritato però un elemento differente.

Piacevole da guidare

La dinamica di guida di Volkswagen Touareg è sicuramente molto buona per essere un Suv. Stabile e precisa, ha una marcia fluida e molto brillante, merito soprattutto dell’ottimo 3.0 litri a gasolio che offre un’erogazione di coppia (600 Nm) lineare e adatta alla mole e alle dimensioni del Suv. Rollio e beccheggio sono ridotti al minimo anche grazie alla presenza delle barre anti rollio a controllo elettronico, un’aggiunta di valore che migliorare enormemente la resa dinamica dell’auto.

Inappuntabile anche il funzionamento del cambio automatico a 8 rapporti: sempre preciso e rapido nell’innestare e nello scalare la marcia giusta a seconda della condizione stradale. Lo sterzo è molto leggero in manovra, facilitando e assecondando i movimenti di Touareg anche nelle situazioni più complicate e più rigido e consistente in autostrada. Le modalità di guida disponibili sono diverse e permettono anche di affrontare condizioni lontane dall’asfalto.

I freni sono potenti e adeguati alla vettura, non vanno quasi mai in difficoltà. A 130 km/h il motore lavora a 1.800 giri. I valori rilevati dal computer di bordo sui consumi sono soddisfacenti: la percorrenza media è di circa 14,5 km/l. Non male per un 3.0 litri di questa potenza. Le prestazioni sono di valore considerando i 6 secondi per raggiungere i 100 km/h e la possibilità di toccare i 230 km/h.

Fuoristrada si difende bene

Tra le modalità di guida disponibili su Volkswagen Touareg, vi sono due programmi dedicati al fuoristrada. Uno per la ghiaia e la sabbia e il secondo per la neve e il fango. Affrontando lo sterrato le sospensioni pneumatiche alzano la vettura e migliorano l’angolo di attacco, evitando che si vada a scontrare il sottoscocca con ostacoli. Il modello in prova è stato sottoposto a terreni accidentati e con dislivelli del 25% circa.

La trazione integrale è efficace nel distribuire la coppia tra gli assi, permettendo di superare con efficacia le situazioni di maggiore difficoltà. Non si è trattato di un percorso specifico e tecnico per il fuoristrada, eppure la semplicità mostrata permette di trarre conclusioni sicuramente molto positivo anche per chi porterà Touareg lontano dalla città e dall’asfalto. Solida e sicura, ha una serie di aiuti alla guida anche per il fuoristrada, come l’hill descent control che comanda la freno e acceleratore della vettura in discesa assicurando massima stabilità.

Volkswagen Touareg è una vettura versatile e sicuramente molto comodo. Adatta ad affrontare i lunghi viaggi e a superare insidie e incertezze in città e non solo. Pensata soprattutto per macinare molti chilometri, il motore a gasolio è un compagno molto valido in quanto in grado di assicurare la giusta potenza con un occhio di riguardo verso i consumi, sicuramente positivi se si considera il segmento di appartenenza della vettura.