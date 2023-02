Qualche mese fa siamo volati a New York per assistere alla presentazione di Qualcomm dedicata al suo Digital Chassis, l’ecosistema di tecnologie digitali messo a punto dalla compagnia statunitense per il mercato automobilistico moderno, che ha sempre più bisogno di potenza di calcolo ed efficienza energetica; in occasione del Mobile World Congress 2023 in corso di svolgimento a Barcellona, Qualcomm ha annunciato il nuovo modem Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2.

Progettato per aumentare le prestazioni e al contempo ridurre i consumi energetici, il nuovo Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 ha centrato in pieno l’obiettivo che l’azienda si era posta: 50% in più di potenza di calcolo e 40% in più di efficienza energetica così da offrire una connessione due volte più stabile ed efficiente rispetto al precedente modello. L’hardware rinnovato permette di avere una connessione a bassa latenza così da sbloccare funzionalità che fino ad oggi erano riservate ai modem statici: ora la banda larga arriva anche su veicoli in movimento e consentirà quindi di sfruttare le piattaforme di streaming video anche durante la guida – possibilmente dedicandole solo ai passeggeri!

Qualcomm vede nel futuro del mercato un parco auto sempre più ricco di veicoli fortemente caratterizzati dal software installato e sta affinando il suo ecosistema hardware al fine di supportare questa evoluzione; la connettività gioca un ruolo fondamentale in questa evoluzione ed è proprio grazie alle tecnologie C-V2X (Cellular vehicle to everything) che potremo avere, in un futuro non troppo lontano, veicoli di nuova concezione che andranno a ridefinire l’idea di sicurezza stradale, anche grazie alla guida autonoma e a sistemi di localizzazione sempre più precisi che possono tornare molto utili in caso di emergenza o incidente stradale.

Nakul Duggal, vice presidente senior e GM di Qualcomm Automotive: