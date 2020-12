Quali sono le auto più diffuse al mondo? La regina assoluta è Toyota

Il mondo è bello perché è vario, dice un vecchio detto, e proprio per questo motivo è interessante andare a scoprire quali sono le auto più vendute nei vari paesi del mondo durante l’anno 2019; lo possiamo fare, grazie ad una ricerca condotta da Carinsurance.ae.

L’auto più venduta al mondo è la Toyota Corolla, che ha raggiunto 1.483.120 unità vendute, ed è seguita a ruota dalla gamma di pick-up Ford F-Series, che negli Stati Uniti fa registrare i suoi numeri migliori per un totale complessivo di 1.070.406 unità vendute sul globo. Il terzo gradino del podio è occupato da un’altra Toyota, la Rav4, con 966.971 unità vendute.

Modello Vendite mondiali (2019) Toyota Corolla 1.483.120 Ford F Series 1.070.406 Toyota RAV4 966.971 Honda CR-V 824.897 Honda Civic 817.902

Il dominio di Toyota è abbastanza evidente, soprattutto se si considera che in ben 17 paesi troviamo un altro modello Toyota nei piani alti delle classifiche delle auto più amate: stiamo parlando della Toyota Hilux! Il pick-up giapponese è molto amato in molti stati del Sud America, ma anche in Australia, in Thailandia, e in diversi paesi nel sud dell’Africa.

Al secondo posto, con una ricca diffusione in ben 10 paesi, manco a dirlo, un’altra Toyota: stavolta tocca al Land Cruiser, che ha avuto molto successo nei paesi mediorientali come il Libano, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Finalmente al terzo posto troviamo un’auto di un altro produttore: la Skoda Octavia, leader in ben 7 paesi tra cui la Svizzera, la Croazia, l’Austria e la Repubblica Ceca.

A livello di marchio, è ovviamente ancora Toyota la leader assoluta mondiale: in ben 48 paesi, il produttore giapponese si afferma come il più diffuso e apprezzato, e Skoda – che arriva seconda in questa classifica – si ferma ad appena 10 paesi. Il dominio giapponese è assoluto, in questo caso.

E l’Italia? Nel nostro paese l’auto più venduta è la Fiat Panda, notizia decisamente poco sorprendente.