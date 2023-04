Il ciclo di vita di una batteria di un veicolo elettrico è senza dubbio uno degli aspetti da tenere in forte considerazione, anche per un aspetto di sostenibilità oltre che per il mero aspetto pratico: i veicoli commerciali del futuro potranno godere di una nuova batteria messa a punto da Scania e Northvolt, realizzate in maniera tale da avere un ciclo di vita pari a quello di un camion alimentato a gasolio, stimato in 1 milione e mezzo di chilometri.

Secondo quanto annunciato, la nuova batteria si basa su celle prismatiche con una capacità di 157 Ah e un voltaggio nominale di 3.6 V, sono prodotte nel nord della Svezia utilizzando corrente elettrica prodotta senza l’utilizzo di combustibili fossili, grazie a impianti idroelettrici ed eolici. Grazie a questo approccio particolarmente ecologico, l’impatto di ogni cella sull’ambiente è ridotto a 1/3 di quello di quello che sarebbe normalmente; entro il 2023 Scania aprirà una nuova fabbrica in Svezia dove si occuperà di assemblare le nuove celle in pacchi batteria compatibili con i suoi camion elettrici.

A 6 anni di distanza dall’inizio della collaborazione tra Scania e Northvolt si vedono finalmente i primi risultati, in grado di superare tutte le aspettative che le due compagnie si erano poste in merito alla durata delle celle. Grazie a questa batteria particolarmente resistente al degrado sul lungo periodo, i camion elettrici prodotti da Scania potranno completare il loro ciclo vitale – stimato in circa 1 milione e mezzo di chilometri, come anticipato – senza mai aver bisogno di sostituire il pacco batteria.

“Quando abbiamo iniziato a progettare queste batterie puntavamo ad avere alte prestazioni, bassi costi operativi e un lungo ciclo di vita. Abbiamo deciso che per i veicoli pesanti di Scania avremmo dovuto sviluppare una batteria in grado di percorrere 1 milione e mezzo di chilometri. I test ora ci mostrano che questo obiettivo non solo è raggiungibile, ma può anche essere superato.” ha detto Christian Levin, CEO di Scania, che poi ha sottolineato come la compagnia abbia un grande bisogno di “batterie ad alte prestazioni per i suoi camion elettrici” se vuole mantenere il proprio status di brand premium all’interno dell’industria.

Al momento non c’è una data fissata per il lancio del primo camion elettrico di Scania dotato di questa nuova batteria.