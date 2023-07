Man mano che ci immergiamo nella stagione estiva, potrebbe aumentare il desiderio di acquistare una delle migliori biciclette elettriche disponibili sul mercato. Pertanto, desideriamo informarvi di un’opportunità conveniente offerta da Amazon per una e-Bike pieghevole e resistente: la HITWAY BK5. Si tratta di un modello per adulti che è stato lanciato sul mercato solo pochi mesi fa al prezzo di 659,99€, ma che può essere acquistato in queste ore a soli 539,99€.

Questa è un’ottima opportunità per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della mobilità elettrica, beneficiando di un risparmio così significativo che rende superfluo aspettare il Prime Day. È inoltre importante sottolineare che su questo prodotto è già in vigore la nuova direttiva Omnibus, entrata in vigore il 1° luglio. Ciò significa che il risparmio del 18% è calcolato sul prezzo più basso registrato nei precedenti 30 giorni che, nel caso di questa bicicletta elettrica, corrisponde al suo prezzo originale.

Detto ciò, è il momento di scoprire le caratteristiche principali di questo modello, che giustificano appieno il prezzo richiesto. Parliamo anzitutto di una e-Bike che offre sicurezza e comfort durante la guida, indipendentemente dal carico e dalle condizioni stradali, grazie agli pneumatici da 16 pollici. Con un’autonomia compresa tra 35 e 70 chilometri con una singola carica, potrete percorrere distanze considerevoli, tenendo conto che l’autonomia dipenderà dall’utilizzo della bicicletta, inclusa la potenza erogata e la presenza di percorsi in salita.

La sicurezza è uno dei punti di forza di questo modello. È dotata di freni a doppio disco sia anteriori che posteriori, oltre a freni elettronici, che garantiscono una frenata efficace e prevengono la perdita di controllo del veicolo. Le luci a LED e i riflettori anteriori e posteriori assicurano una maggiore visibilità durante le ore notturne, consentendovi di guidare in sicurezza anche al buio.

HITWAY BK5 offre due modalità di funzionamento: una con assistenza al pedale, che sfrutta al meglio la potenza del motore, e una modalità tradizionale che consente di pedalare senza assistenza. Oltre alle prestazioni eccezionali, questo modello si distingue per la qualità premium e il design pieghevole. Il telaio realizzato in acciaio strutturale al carbonio assicura durabilità e stabilità, mentre la funzione di piegatura rende la bicicletta facile da trasportare e riporre. Con un carico massimo di 120 kg, può essere utilizzata da persone di diverse corporature.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

