Equipaggiato con un motore turbocompresso a benzina da 1,5 litri, il quale genera energia per alimentare due motori elettrici, uno per ciascun asse, Polestones 01 è un nuovo SUV di grandi dimensioni dedicato al mercato cinese. La combinazione di questi due sistemi propulsivi produce una potenza totale di 469 cavalli, consentendo al modello 01 di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Una batteria con capacità di 56 kWh, fornita dall’azienda cinese CATL, offre un’autonomia di circa 250 chilometri con il ciclo di test CLTC (più conservativo del WLTP).

Il modello 01 presenta una notevole somiglianza con il popolare veicolo fuoristrada britannico Land Rover; un tema comune tra i SUV cinesi recenti, come dimostrato dal Haval Raptor, dal Jetour Traveller e dallo Yangwang U8. In linea con il suo orientamento verso lo stile di vita all’aperto, il modello 01 è dotato di un angolo cottura integrato nel portellone posteriore, simile a quelli presenti nei camper. Questo angolo cottura è provvisto di un piano cottura a induzione e un distributore d’acqua. Il “sistema ristorante” così definito può essere utilizzato sotto un gazebo incorporato, il quale può essere montato in soli cinque minuti.

“Nel disegnare Polestones 01 ci siamo ispirati al carattere cinese shi, che significa roccia. Lo ritroviamo nel logo, nel design dinamico dei fari anteriori, nei raffinati fari posteriori tridimensionali e nella presa d’aria quadrata e maestosa. La linea orizzontale sul profilo del veicolo trasmette pulizia formale, mentre gli archi robusti delle ruote e i cerchi di grandi dimensioni accentuano la sua potenza all’aperto, conferendogli una forte personalità. Il risultato finale è un solido suv fuoristrada che si allinea perfettamente alle attuali tendenze del segmento” spiega Matteo Piguzzi, vice president Design di Pininfarina Shanghai.

Il SUV è disponibile in due configurazioni: una versatile versione a 7 posti e una versione premium a 6 posti con lussuosi sedili in stile aereo nella seconda fila. Prezzo? A partire da circa 40mila euro al cambio attuale, sebbene in Italia probabilmente non verrà mai commercializzato.