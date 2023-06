Quando ci si imbarca in un volo è assolutamente normale che i propri bagagli vengano pesati. Ad Auckland (Nuova Zeldanda), però, la situazione è decisamente degenerata, dato che sono ora i passeggeri stessi a salire sulla bilancia prima di volare all’estero con la compagnia Air New Zealand.

L’obiettivo non è quello di individuare i passeggeri che potrebbero contribuire a un sovraccarico o a un disequilibrio dell’aereo, ma piuttosto, secondo la compagnia aerea, il processo fa parte di un sondaggio per raccogliere informazioni reali.

“Per motivi di sicurezza, abbiamo bisogno di conoscere il peso di tutti gli oggetti a bordo dell’aereo“, afferma la compagnia aerea, che ha dichiarato l’obbligatorietà del sondaggio secondo l’autorità dell’aviazione civile del paese. “Pesiamo tutto ciò che va sull’aereo, dal carico ai pasti a bordo, ai bagagli nella stiva, in modo che i piloti possano conoscere il peso e l’equilibrio dell’aereo“, ha detto Alastair James, specialista del controllo del carico per la compagnia aerea.

Il peso dei passeggeri viene raccolto in maniera anonima, tanto che nemmeno la compagnia aerea può vederlo. Tuttavia, è chiaro che la situazione possa mettere a disagio le persone, motivo per cui chiunque non voglia partecipare all’indagine può semplicemente evitarlo. L’obiettivo generale è ottenere dati da almeno 10.000 passeggeri aerei durante il sondaggio, che è iniziato domenica e continuerà fino all’inizio di luglio.

Il sondaggio sul peso è molto lontano dal controverso piano lanciato da Samoa Air nel 2013, quando decise di addebitare a ciascun passeggero una tariffa aerea in base al loro peso. Il peso, infatti, influisce su tutto, dalla velocità di salita dell’aereo alla sua altitudine di crociera, velocità e manovrabilità, come sottolinea la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. Il sovraccarico è, dunque, una grande preoccupazione, specialmente sui voli internazionali e su nazioni insulari come la Nuova Zelanda, dove gli aerei di Air New Zealand decollano per voli internazionali a lungo raggio, come un viaggio senza scalo da Auckland a New York.

Foto di copertina: Suhyeon Choi su Unsplash