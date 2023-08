La divisione Coachbuild di Rolls-Royce ha appena svelato la sua ultima opera d’arte durante la Monterey Car Week, l’esclusivissima Droptail. Limitata a soli quattro esemplari in tutto il mondo, l’auto presentata in California è la prima di questi quattro ed è nota come La Rose Noire.

La Rose Noire Droptail prende ispirazione da una rosa francese nota come il Black Baccara, fiore preferito della madre della famiglia committente. È verniciata con una finitura rossa unica che è stata progettata per sembrare quasi nera all’ombra, ma che sotto il sole presenta un bagliore rosso perlato. Rolls-Royce ha creato questa vernice speciale combinando due tonalità di rosso che chiama True Love e Mystery.

A differenza della Rolls-Royce Sweptail e Boat Tail, la Droptail non si basa sulla stessa piattaforma Architecture of Luxury della Cullinan, Ghost e Phantom, ma ha invece un nuovo telaio monoscocca realizzato in acciaio, alluminio e fibra di carbonio. Sebbene le fondamenta siano nuove, il gruppo propulsore è il classico V12 twin-turbo da 6,75 litri del marchio, che eroga 593 CV e 840 Nm di coppia. Anche se un’auto come questa non è pensata per le prestazioni in rettilineo, sebbene assicuri ugualmente una velocità massima limitata dai 250 km/h.

Un design esterno unico distingue immediatamente la Droptail da tutti gli altri modelli Rolls-Royce. La parte anteriore è relativamente convenzionale, con una grande griglia cromata e fari a LED sottili con luci diurne. La carrozzeria adotta quindi un design morbido e fluido lungo i fianchi, che si restringe verso la parte posteriore con un set di fanali posteriori diversi da quelli classici del marchio.

Rolls-Royce descrive l’abitacolo come l’elemento “più notevole” dell’auto. Ci sono voluti quasi due anni per perfezionarlo ed è dominato da un elaborato lavoro d’arte che rappresenta l’espressione dei petali di rosa cadenti, realizzati individualmente da 1.603 pezzi di impiallacciatura di legno nero. I sedili sono immersi in una combinazione di pelle rossa True Love e Mystery red, mentre al centro della plancia si trova un orologio personalizzato di Audemars Piguet, all’occasione anche indossabile.

Rolls-Royce non ha specificato il costo di ciascuno dei quattro modelli Droptail, ma una in rete si stima che ciascuno costi circa 25 milioni di dollari ovvero più di 200 Porsche 911.