In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Hyundai Mobis ha svelato una nuova tecnologia chiamata e-Corner System dedicata allo sterzo delle sue auto: si tratta di una soluzione completa di freno e sterzo controllati elettronicamente, ammortizzatore e motore elettrico, tutto installato su ogni singola ruota.

In occasione della kermesse americana, Hyundai ci aveva mostrato il funzionamento del sistema grazie a un’animazione, ma nel frattempo ha costruito un prototipo funzionante che ora ci ha mostrato in azione: il sistema e-Corner System è stato installato sulla Ioniq 5 e si è subito dimostrato molto capace, consentendo di parcheggiare l’auto in linea senza la necessità di fare le classiche manovre che tutti conosciamo, ma semplicemente girando le ruote di 90°. In un altro pezzo del video si può vedere l’auto compiere una sorta di giravolta su se stessa: grazie al sistema e-Corner infatti l’auto è capace di girare di 180° (ma anche di 360°, ovviamente) su se stessa senza ulteriori manovre, facilitando drasticamente quelle situazioni in cui ci si ritrova in un vicolo cieco e si è costretti a fare retromarcia fino a un punto dove ci è consentito fare manovra.

Ma non è finita qui, perché l’e-Corner System di Hyundai consente anche di guidare in obliquo, girando tutte e 4 le ruote nella stessa direzione con un angolo di 45°, così da spostare tutto il veicolo in modo fluido. Infine, abbiamo la funzione “pivot turn” in cui due ruote fanno da perno e altre due compiono il movimento per allineare l’auto con il parcheggio o lo spazio che ci interessa occupare, come una sorta di compasso.

Al momento questa tecnologia non è mai stata prodotta in serie, ma il gruppo Hyundai è ottimista in merito, e convinta di poter sviluppare questa tecnologia in vari modi così da poterla declinare per le varie esigenze del mercato automobilistico, per il momento godiamoci il video di questa Ioniq 5 che si muove in modo assolutamente inaspettato.