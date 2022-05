Nonostante gli effetti persistenti della pandemia, le vendite di auto di lusso non sono mai state floride come adesso e le case d’asta esclusive continuano a stabilire record. Negli ultimi anni, abbiamo visto registrare valori di mercato sempre più alti e, se dobbiamo credere alle ultime informazioni disponibili in rete, potremmo essere davanti ad un nuovo record mondiale. Secondo Hagerty, Mercedes-Benz ha appena venduto una delle sue auto da corsa ultra esclusive Silver Arrow per 135 milioni di euro.

Se così fosse, significherebbe un valore quasi doppio della Ferrari 250 GTO, l’auto che fino ad ora deteneva il record di auto più costosa di sempre battuta all’asta. La leggendaria Ferrari 250 GTO ha fatto da apripista ad altre vetture del Cavallino nel corso degli anni, seguita “a ruota” da auto da corsa come la Ferrari 335 S e la Ferrari 290 MM.

Mercedes-Benz non ha ancora rilasciato dichiarazioni ai media, ma gli speculatori ritengono che si tratti della coupé Uhlenhaut con telaio n. 0008/55. Per chi non lo sapesse, rappresenta una vettura estremamente rara (2 esemplari sulle 300 SLR prodotte del 1956) caratterizzata dalla presenza di un hardtop. La Silver Arrow è una delle macchine da corsa più famose prodotte dalla scuderia Mercedes-Benz. Lo sviluppo delle prime auto fu finanziato dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale e la leggendaria vettura dominò vari Gran Premi prima e dopo la guerra. Ad esempio, ha vinto il Campionato del mondo nel 1954 con Juan Manuel Fangio al volante e Sir Stirling Moss vinse la Mille Miglia con una 300 SLR W196S nel 1955.

Al momento non è chiaro chi sia il fortunato, anzi fortunatissimo, acquirente, ma qualora fosse un privato si tratterebbe di un aspetto non di certo irrilevante; ottenere una vettura di questo calibro nella propria collezione è un risultato davvero degno di nota. Per 135 milioni di euro, il misterioso acquirente avrebbe potuto acquistare quasi 1.200 Mercedes-Benz Classe S dei tempi nostri: un numero impressionante. Alcune voci di corridoio suggeriscono che la spettacolare Fraccia d’Argento sia stata acquistata da un noto collezionista britannico ma al momento si tratta di mere speculazioni. A livello di prestazioni, sotto il cofano è presente un motore da 8 cilindri capace di sviluppare 302 cavalli (222 kW) e raggiungere una velocità massima di 300 km/h.