Le moto elettriche stanno rivoluzionando la mobilità urbana in tutto il mondo, e questo trend si sta diffondendo rapidamente anche in Europa e in Italia. Ci sono per tutti i gusti dai più semplici scooter fino alle moto, quest’ultime caratterizzate da un look più o meno vicino dalle soluzioni endotermiche alle quali ci siamo ben abituati, al pari delle auto.

Tra le proposte orientate alle prestazioni, la moto elettrica Fuell Fllow ha catturato l’attenzione negli ultimi anni. Ideata da Erik Burrell, fondatore ed ex presidente della Buell Motorcycle Company, un pioniere della moderna tecnologia motociclistica, la Fuell Fllow ha debuttato nel 2019. Ora, dopo un po’ di tempo, sembra che sia possibile preordinare questa futuristica moto elettrica ad un prezzo di 9.500 dollari.

Secondo il comunicato stampa ufficiale dell’azienda, la visione di Fuell è quella di “restaurare libertà, tecnologia ed emozione nei viaggi urbani, offrendo ai motociclisti qualcosa di diverso, innovativo, aggiornabile e affascinante”. Nonostante possa sembrare una descrizione generica da marketing, la realizzazione di questa visione è impressionante.

La Fuell Fllow è dotata di tecnologie all’avanguardia per fornire prestazioni entusiasmanti e al tempo stesso praticità. La versione Fllow-1S offre una potenza continua di 47 cavalli, mentre il modello entry-level Fllow-1 ne offre 15. Il motore è caratterizzato da una notevole coppia, oltre 700 Nm, dal motore della ruota a flusso transversale integrato, proprietario e in attesa di brevetto. Questo si traduce in una accelerazione da fermo in 3,5 secondi.

Per quanto riguarda la batteria, la moto ha una capacità di 10 chilowattora, che le conferisce un’autonomia di circa 250 chilometri con una sola carica. Inoltre, la moto è dotata di tecnologia di ricarica rapida, permettendo di ricaricarsi completamente in meno di 30 minuti. La moto è progettata con componenti modulari, che possono essere aggiornati secondo le esigenze, e offre funzionalità di connettività che consentono aggiornamenti software via “over-the-air”.