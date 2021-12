Questa Tesla Model S ha quasi 700,000 km

Una delle preoccupazioni principali sollevate dai potenziali acquirenti di auto elettriche è quella relativa alla longevità dell’auto e delle sue componenti fondamentali, come il motore elettrico e il pacco batteria con tutto il sistema di ricarica collegato; sono dubbi assolutamente comprensibili, dopo più di un secolo in cui il metodo di propulsione più diffuso è stato il motore a scoppio. Fortunatamente nel mondo ci sono già alcune auto elettriche che negli ultimi anni hanno percorso una quantità di chilometri davvero importante, come la Tesla Model S 70D di cui vi raccontiamo oggi: l’auto risale ormai al 2015, e da allora ha percorso ben 682,360 chilometri – una quantità che la rende probabilmente la Tesla con il chilometraggio più alto al mondo – perché il suo proprietario l’ha utilizzata come auto per Uber.

L’auto ora ha cambiato proprietario ed è passata nelle mani di Branden Carlson, che ovviamente l’ha guidata e l’ha analizzata per raccontarci come si comporta una Tesla Model S che ha percorso quasi 700,000 chilometri, con una media di 112,650 km all’anno.

Nell’arco della sua vita, diverse componenti sono state sostituite, mentre altre sono ancora efficienti nel proprio lavoro e fanno ancora parte della dotazione originale, come il motore elettrico posto sull’asse posteriore; quello frontale è stato invece sostituito di recente, a 611,550 chilometri, dopo un periodo di servizio decisamente intenso.

All’epoca della vendita, Tesla offriva ai suoi clienti una garanzia a chilometraggio illimitato per la sostituzione del pacco batterie, e infatti quest’ultimo è stato sostituito dopo 402,335 chilometri; secondo le statistiche raccolte negli Stati Uniti in merito ai chilometri percorsi in media dai cittadini americani, ci vorrebbero circa 17 anni – presupponendo di possedere l’auto per tutto quel tempo – a coprire tutti quei chilometri in una situazione normale.

Oltre al motore anteriore e al pacco batterie, questa Tesla Model S ha dovuto sostituire l’intero asse posteriore dopo più di 600,000 km, il Media Control Unit dopo 539,130 km e il compressore per l’aria condizionata dopo 482,800 km.

Per scoprire come si guida la Tesla Model S dal chilometraggio altissimo vi rimandiamo al video di seguito.