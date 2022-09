La Cina si conferma terra di stranezze, e quella di oggi proviene da un utente di TikTok che ha pubblicato sulla famosa piattaforma social un video in cui presenza la sua Volkswagen Lamando personalizzata: la Lamando è un modello compatto venduto sul mercato asiatico che viene declinato anche in una versione “L” con un passo più lungo, ma @justinbuildcars ha voluto strafare realizzando una Lamando 5XL in grado di ospitare ben 8 persone.

Di questi tempi è difficile distinguere un Photoshop fatto bene dalla realtà, ma Justin ha dimostrato in tutti i modi che la sua creazione esiste davvero: la sua Lamando 5XL è larga quasi 3 metri, quasi il doppio rispetto alla misura originale – il termine “wide body” si incarna perfettamente in questa creazione, che è stata studiata attentamente per sfruttare al meglio lo spazio aggiuntivo.

La fila anteriore ora può ospitare 3 persone compreso il guidatore, mentre la fila posteriore arriva a ospitarne 5 in totale: “ufficialmente” l’auto può ospitare quindi 8 persone, ma Justin ha pubblicato un video in cui ci mostra ben 10 occupanti scendere dall’auto senza alcun problema, affermando di voler provare a caricare 20 persone contemporaneamente.

Guardando i video pubblicati non si può che restare sorpresi dalla qualità di questa lavorazione personalizzata: l’auto è stata allargata solo da un lato ma la simmetria è stata rispettata in modo ferreo, e anche il resto delle componenti modificate per adattarsi alla maggiore larghezza sembra uscita direttamente da una fabbrica Volkswagen.

Difficile invece giudicare le prestazioni e la guidabilità: in uno dei video si può vedere il vano motore mezzo vuoto, dal quale si può vedere che la ruota anteriore del lato passeggero non è collegata alla trasmissione e questo potrebbe spiegare come mai l’auto si muove sempre a velocità molto basse nei video in movimento. Nonostante questo dettaglio, non si può che riconoscere l’ottimo lavoro svolto su questa build extra large.