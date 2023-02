BMW ha sviluppato un nuovo sistema di specchietti retrovisori basato su telecamera che cerca di eliminare i punti ciechi causati dalla presenza della carrozzeria dell’auto. Un nuovo brevetto scoperto da CarBuzz e depositato presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA) rivela come BMW prevede di utilizzare più telecamere per creare un’immagine virtuale dello specchietto retrovisore capace di vedere “attraverso” la carrozzeria.

La premessa di base è una telecamera montata nella posizione tradizionale di ogni specchietto laterale e una terza telecamera posteriore sul retro dell’auto; tutte e tre le immagini verranno inviate a un’unità di elaborazione, che distorcerà la prospettiva di ciascuna vista per creare un’unica vista panoramica, che potrà poi essere proiettata su uno schermo all’interno dell’auto.

Poiché una parte dell’immagine è generata al computer, alcuni elementi potrebbero essere resi semitrasparenti così da migliorare ulteriormente l’esperienza.

A differenza dei tradizionali sistemi di telecamere a 360 gradi, che uniscono le viste grandangolari delle telecamere rivolte verso il basso per creare una vista a volo d’uccello, questo nuovo sistema potrebbe creare un’enorme immagine posteriore. Le immagini, coadiuvate ai sensori di prossimità, possono determinare la distanza tra gli oggetti e incrementare pertanto la sicurezza in occasione di sorpasso o svolta.

Il vantaggio più evidente di questo sistema è la sua capacità di eliminare gli angoli ciechi, che sarà particolarmente utile nei veicoli commerciali, che devono fare a meno del vetro posteriore, o nei veicoli alti con superfici vetrate laterali limitate, come grandi SUV. Al momento non è chiaro se e quando vedremo questo sistema e soprattutto quanto sarà affidabile; l’augurio è che sia più affidabile e pratico degli specchietti laterali digitali che abbiamo provato in più occasioni.