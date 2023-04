Se siete alla ricerca di un aspirapolvere piccolo, compatto, ma sufficientemente potente da aspirare più o meno di tutto e, pertanto, comodo da tenere in auto per le pulizie e la manutenzione del vostro veicolo, allora occhio a questa offerta, perché grazie ad Amazon potrete acquistare un ottimo aspirapolvere portatile per appena 22,99€!

Un affare, specie perché parliamo del prodotto di questa categoria più venduto sul portale e che, di norma, costerebbe la bellezza di 59,99€, se non fosse per lo sconto del 62% che, come intuirete, sarebbe meglio cogliere al volo!

Il prodotto in questione è il piccolo aspirapolvere TS10 del brand emergente Temola, che con le sue oltre 1.300 recensioni vanta il titoli di prodotto più venduto nella sua categoria, grazie soprattutto alle sue buone qualità tecniche, che lo rendono un dispositivo più che funzionale nel contesto delle pulizie della propria automobile.

Dotato di un compatto ma potente motore da 120 W, questo aspirapolvere portatile è in grado di sprigionare una potenza di aspirazione massima pari a 9000 PA, più che sufficienti per aspirare polvere, briciole, sassolini e qualsiasi altro tipo di particolato si possa accumulare nel vostro veicolo, come cenere, frammenti di carta o peli animali.

Ovviamente, si tratta inoltre di un prodotto senza fili, con misure compatte ed un peso di poco meno di 400 grammi, che potrete pertanto tenere direttamente in auto, o conservare in un piccolo spazio della vostra casa o del vostro garage.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo ricaricabile velocemente, e comprensivo di 2 diversi accessori per le pulizie, pensati appositamente per il vostro veicolo, ovvero una classica spazzola per la cattura della polvere, ed uno strumento per le fessure, il tutto contenuto in una pratica borsa da viaggio.

Dotato di un filtro HEPA lavabile e riutilizzabile, questo prodotto a marchio Temola può garantirvi fino a 25 minuti di aspirazione continuata, più che sufficienti per la pulizia veloce di sedute e tappetini ed è, a nostro giudizio, un acquisto irrinunciabile per chiunque non voglia rinunciare a tenere il proprio veicolo pulito ed in ordine.

Insomma, parliamo di un dispositivo funzionale, utile e dal prezzo accessibile! Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!