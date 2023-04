Lo specialista britannico di conversione di veicoli elettrici Electrogenic ha ideato un kit drop-in per due serie di Porsche 911 classiche, sfruttando direttamente i supporti esistenti dell’auto, senza la necessità di modificare il telaio. Il kit di conversione può essere montato sulle Porsche 911 G-Body (1974-1989) o 964-Series (1989-1994), in due differenti declinazioni.

L’E62 entry-level fornisce 214 cavalli e un’impressionante coppia di 3.200 Nm utilizzando, consentendo alla coupé con motore posteriore di scattare da zero a 100 km all’ora in 4,9 secondi. Il più potente kit E62s aumenta la potenza a 322 CV e la coppia erogata a 3.900 Nm, ma Electrogenic precisa che questa modifica “richiede un’attenta riflessione sulla geometria e sulla configurazione delle sospensioni”, dal momento che la variante del motore a combustione interna della 911 produce al massimo 250 CV e una coppia molto più modesta. Qui il tempo di scatto è di 3,8 secondi; un tempo impensabile per l’epoca.

A parte questo, il kit di conversione sembra essere molto ben progettato, senza che siano necessarie altre modifiche. Il pacco batteria da 62 chilowattora è diviso tra il bagagliaio anteriore e il vano motore posteriore, il motore elettrico si trova dove si trovava il vecchio motore a benzina e tutta l’elettronica del sistema è nascosta al posto del serbatoio.

Gli indicatori originali del cruscotto vengono utilizzati per monitorare il sistema, con l’indicatore del livello del carburante che tiene traccia della capacità della batteria, l’indicatore della temperatura dell’olio che cura la temperatura del motore elettrico. Il kit incrementa il peso di circa 100 kg e modifica la disposizione dei pesi, che passa da 40:60 a 49:51. Neanche troppo male insomma.

L‘autonomia stimata è compresa tra 290 e 322 km e la ricarica può essere effettuata a una velocità massima di 50 kW, che ricarica la batteria in un’ora. Tutto molto bello, ma il prezzo? Qui la nota forse più dolente: 120mila euro solo per il kit di conversione, a cui è necessario aggiungere l’auto donatrice che deve essere, almeno telaisticamente, in ottimo stato.