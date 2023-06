Se siete alla ricerca di un mini compressore d’aria portatile di qualità, vi consigliamo di dare un’occhiata al Mijia Mi Portable Air Pump 2, un prodotto davvero ottimo, nato sulla falsariga del ben noto compressore portatile Xiaomi, da cui questo prodotto non eredita solo la compattezza, ma anche buona parte del form factor.

Non preoccupatevi però, pur non trattandosi di un prodotto ad opera di Xiaomi, questo compressore portatile, perfetto per auto, moto e non solo, è comunque un prodotto davvero molto valevole, e che oggi può essere vostro al prezzo di appena 49,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, giusto in tempo per portarlo con voi nel corso delle prossime vacanze estive!

Nello specifico, quella proposta oggi è la versione 2023 del prodotto che, almeno in origine, si proponeva come una copia del già citato compressore Mi 1S di Xiaomi, mentre la versione di oggi, per quanto ancora molto simile in termini estetici, presenta diverse migliorie che differenziano il compressore Mijia da quello Xiaomi.

Anzitutto, questa versione si propone con motore magnetico ad alta potenza, più potente rispetto al passato, e grazie al quale è aumentata del 25% la velocità di gonfiaggio. In tal senso, questo piccolo dispositivo è in grado di gonfiare, in soli 8 minuti, uno pneumatico standard, e grazie al cilindro ad alta precisione da 19 mm, può raggiungere una pressione d’aria fino a 150 psi, più che sufficiente per ruote di bici, auto (compresi SUV) e moto.

Compatto, e leggerissimo, con un peso di appena 490 grammi, Mijia Mi Portable Air Pump 2 si propone con ben 6 modalità di gonfiaggio preimpostate, tra cui modalità libera, modalità bici, modalità moto, modalità auto, modalità bici elettrica e modalità palla, ed è dotato di un display digitale a LED chiaro e preciso, che vi aiuterà a monitorare i PSI, BAR, KPA e KG/CM² necessari al gonfiaggio corretto e preciso delle vostre gomme.

Dulcis in fundo, questo piccolo dispositivo integra persino una luce di emergenza LED, che può tornare particolarmente utile in caso di una foratura serale o notturna, anche e soprattutto per restare visibili al passaggio di veicoli lungo la carreggiata.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero utilissimo, divenuto popolare tra gli automobilisti (e non solo) e che, venduto a questo prezzo, rappresenta certamente un affare da cogliere al volo! Ecco perché vi invitiamo ad approfittare dell’offerta, consultando la pagina dello store dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

