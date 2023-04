La tanto attesa BMW XM Label Red ha fatto il suo debutto solo poche ore fa, ma coloro che non sono abituati al prezzo delle vetture ad alte prestazioni potrebbero essere scoraggiati nel sapere che per possederla è necessaria una quantità di denaro non indifferente.

BMW per la sua XM Label Red ha presentato due declinazioni; la variante “entry-level” è stata fissata a un prezzo di 230mila euro, mentre l’XM Label Red Edition “top di gamma” parte da 350mila euro. BMW costruirà solo 500 esemplari della Label Red e solo alcuni saranno disponibili in Europa. Per mettere in prospettiva questi numeri, l’attuale BMW XM è offerto ad un prezzo di 180mila euro: una differenza, per entrambi gli allestimenti, non irrilevante.

Come mai? Semplice, sono state apportate alcune migliorie per farla risaltare. Ad esempio, il motore V8 biturbo ibrido da 4,4 litri è stato potenziato e, in combinazione con il suo motore elettrico, il SUV super potente eroga una potenza combinata di 738 CV e una coppia di quasi 1000 Nm. Può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 280 km/h.

Le novità non si fermano qui. Come suggerisce il nome, vari dettagli rossi sono di serie sulla versione XM Label Red. Questi includono rifiniture rosse intorno alle griglie dei fari anteriori e sulle modanature laterali, oltre che sui badge e gli inserti delle ruote. Questo tema continua nell’abitacolo, dove BMW utilizza cuciture a constrasto rosse.

BMW XM oltre ad essere uno dei SUV e soluzione BMW più grossa di sempre, con i suoi 5110 millimetri in lunghezza e 2005 millimetri in larghezza, è anche molto costoso tanto da superare il prezzo di un appartamento a Milano. BMW XM, nella sua declinazione base, è disponibile già all’acquisto mentre per le varianti Label Red è necessario attendere il quarto trimestre di quest’anno.