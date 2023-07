Non è di certo una sorpresa scoprire che le aziende petrolifere e di oli sintetici non vedano di buon occhio l’avanzare della mobilità elettrica e sembra che Mobil 1, un famoso colosso operante anche nel settore del motorsport, abbia deciso di creare uno spot contrario ad un inevitabile futuro. Lo abbiamo ripetuto in più occasioni, anche in articoli di approfondimento dedicati, ma la strada è ormai segnata e il nuovo “green” è l’elettrico.

Il video di 2 minuti mostra una serie di persone avvolte e legate da chilometri e chilometri di cavi elettrici; ogni azione, dal lavorare al pc al semplice camminare, diventa praticamente impossibile. I fili si intrecciano in continuazione rendendo difficoltoso anche il più piccolo movimento, limitando quella che è la vita quotidiana.

“La vita è troppo connessa, troppo programmata. Disconnettiti e riscopri la gioia della strada. Per l’amore della guida” questa è la frase che chiude lo spot pubblicato su YouTube, mostrando un automobilista a bordo di un grosso pick-up a benzina che sfreccia via con i cavi brutalmente tagliati. Nel contenuto non si citano direttamente le auto elettriche, ma troviamo ugualmente curioso che un’azienda di questo genere si sia spinta a fare una campagna di questo tipo proprio durante l’avanzare della vendita delle elettriche che, come sappiamo, necessitano di una quantità ben inferiore di liquidi. Una chiave di lettura che, su altri editoriali, sembra più incentrata sull’incentivare i clienti americani a scegliere Mobil 1 come prodotto per la cura della propria auto. Insomma, le chiavi di lettura sono diverse ma a nostro parere almeno una piccola frecciata nei confronti dell’elettrico è presente alimentando quindi quello è che l’odio nei confronti di questa “nuova” tecnologia.

Sul micro sito dedicato Mobil 1 cita “oltre la metà degli americani ritiene che alcuni dei momenti più belli della vita avvengano in auto: dall’emozione di prendere la patente, alle gite in famiglia, al suono della musica mentre i chilometri passano”, tutte azioni che anche con un’elettrica (quasi tutte le elettriche!) si possono ottenere.