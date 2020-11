Ram svela il Power Wagon 75th Anniversary Edition a tiratura limitata

Ram ha presentato il nuovo Power Wagon 75th Anniversary Edition, un imponente truck a trazione integrale, lo scorso 11 novembre per celebrare due importanti ricorrenze: la prima è quella del Veterans Day – 11 novembre, data dell’armistizio della prima guerra mondiale nel 1918 – mentre la seconda il rilascio sul mercato del primo pick-up con 4 ruote motrici nel 1945, il Dodge Power Wagon.

Per festeggiare al meglio, Ram ha preparato una edizione speciale a tiratura limitata del Ram 2500: il nuovo pick-up è chiamato Power Wagon 75th Anniversary Edition è dotato di un motore benzina V8 da 6.4 litri che eroga 410 cavalli di potenza, con un cambio automatico a 8 rapporti. Una delle novità principali introdotte su questo pick-up è rappresentata sicuramente dai cerchi da 17 pollici, scomponibili, in grado di ospitare pneumatici da 33 pollici – questi cerchi provengono dalla dotazione del 1500 TRX, un mostruoso pick-up con motore Hellcat da 702 cavalli di potenza. La dotazione da fuoristrada è ulteriormente arricchita grazie all’assetto rialzato, ai differenziati autobloccanti all’anteriore e al posteriore, alla telecamera a 360°, al verricello pre-installato e alla barra antirollio anteriore.

Non è però stato trascurato l’aspetto estetico: sul pick-up troviamo diversi stemmi celebrativi del 75esimo anniversario del Power Wagon, un logo sulla griglia frontale con finitura ‘Gunmetal’ e grafiche dedicate all’edizione speciale, mentre internamente abbiamo sedili in pelle Mountain Brown, ricami personalizzati, plancia in alluminio spazzolato con effetto ‘Black Gloss’, un ampio display da 12” per il sistema di infotainment e un impianto audio realizzato da Harman Kardon. Ram offre 11 diverse colorazioni esterne per questo pick-up, la versione di lancio mostrata nelle foto è proposta nella colorazione ‘Diamond Black’.

Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition è proposto in tiratura limitata al prezzo di 65,250 $, pari a circa 55,000 €.

Similarmente a quanto realizzato da aziende concorrenti sul mercato dei pick-up, FCA – gruppo che possiede il marchio Ram – ha confermato di essere al lavoro su un pick-up Ram con alimentazione elettrica.