Range Rover 2022, ecco come sarà la nuova versione

Ci siamo, la quinta generazione è ormai vicina e sarà presentata il prossimo martedì. Nelle scorse ore, alcune immagini ufficiose sono state pubblicate su Instagram da cochespias rilevando quello che potrebbe essere il nuovo Ranger Rover da diverse angolazioni e senza camuffamenti. Come ipotizzato in più occasioni, la quinta generazione prevede modifiche di design importanti incentrate su una soluzione fluida e minimalista. Mentre davanti campeggia una nuova griglia con gruppi ottici rinnovati, sul posteriore avviene una vera e propria rivoluzione che rende il Range Rover quasi un veicolo del futuro. La silhouette è relativamente invariata, le distintive branchie laterali rimangono immutate e il cofano continua ad avere il classico design a conchiglia.

All’interno dell’abitacolo è presente un nuovo volante e una console centrale completamente rivista. Atteso un enorme display necessario per comandare tutti i controlli relativi all’infotaiment e alla gestione dell’aria condizionata. Il responsabile del design di Jaguar Land Rover, Gerry McGovern, ha promesso che il nuovo modello sarà un “veicolo dal carattere impareggiabile” e ha aggiunto che “non seguirà la moda o la tendenza ma grazie a una filosofia più moderna combinata con oltre 50 anni di evoluzione, sarà semplicemente la Range Rover più desiderabile mai creata“.

Poche invece le indiscrezioni sulle motorizzazioni anche se è lecito immaginare un’ampia gamma di motori ibridi, come quelli recentemente introdotti su Discovery, e una versione più prestazionale con motore V8 da 4,4 litri “prestato” da BMW. Secondo Autocar, in aggiunta alla versione a passo “regolare” verrà svelata una variante più compatta anche se al momento non è chiaro l’ordine di grandezza. La nuova ammiraglia si confronterà direttamente con Mercedes-Maybach GLS e BMW X7.