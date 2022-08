L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) muove delle accuse nei confronti delle compagnie assicurative UnipolSai e Generali: al centro delle accuse ritardi, rifiuti ingiustificati e ulteriori ostacoli in fase di liquidazione dei danni RC Auto.

L’Agcm farebbe riferimento a pratiche commerciali realizzate dalle due compagnie tramite condotte ingannevoli e aggressive con l’attuazione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro.

Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso. UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente, sottolinea l’Agcm.