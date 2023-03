Renault sta lavorando intensamente per riportare in vita la storica Renault 5 in una nuova, modernissima veste 100% elettrica: l’auto, che rientrerà nel segmento B, sarà realizzata sulla piattaforma CMF-B EV di cui finalmente abbiamo scoperto i primi dettagli, che oggi vi possiamo raccontare.

La piattaforma debutterà proprio su Renault 5, la prima di una lunga lista di auto del segmento B che Renault conta di realizzare sulla base di questa piattaforma, progettata ad hoc per ridurre i costi di produzione; ricordiamo che Renault ha fatto una promessa molto importante in merito alla Renault 5, affermando che l’auto costerà meno dell’attuale Zoe – chissà se ci riuscirà davvero, ma l’intento è quello giusto, cioè dare vita a veicoli elettrici di fascia economica che siano appetibili a diverse fasce di popolazione.

Il primo passo che permetterà a Renault di risparmiare sui costi di produzione è legato alla derivazione della piattaforma: infatti la CMF-B EV utilizza circa il 70% di componenti sviluppati per la CMF-B su cui nascono Clio e Captur, e questo permette a Renault di ridurre il costo di produzione del 30%. Per quanto riguarda il motore elettrico, Renault ha deciso di adottare una tecnologia già vista sulla Megane E-Tech Electric, quella del motore sincrono a rotore avvolto, capace di offrire un alto rendimento energetico pur non utilizzando materiali rari e preziosi, per ridurre ulteriormente i costi; questo motore sarà anche più leggero di quello della Zoe, di circa 20 kg.

Il risparmio di peso prosegue anche nel pacco batteria, dove la bilancia segna 15 kg in meno rispetto a Zoe, grazie alla particolare progettazione: la batteria è composta da 4 moduli ed è utilizzata anche per aumentare la rigidità del telaio, migliorare l’isolamento acustico dall’esterno e il baricentro, quindi il piacere di guida. Il tutto sarà completato da una nuova architettura interna capace di condensare caricatore, convertitore DC/DC e sistema di gestione dell’energia in una sola unità, che risulta più compatta e leggera rispetto al passato.

Renault 5 è già entrata nella prima fase di collaudo, durante la quale i muletti – delle auto che sono tecnicamente complete ma mancano di tutte le comodità tipiche di un’auto moderna – si sono già misurati con le rigide temperature invernali europee; non manca molto all’arrivo di Renault 5 sul mercato, il 2024 sarà l’anno buono.