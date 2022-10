La casa automobilistica Renault punta da sempre ad offrire ai suoi clienti servizi innovativi, tanto da rivoluzionare anche l’assistenza post vendita. Con l’obiettivo di ottimizzare la vita dei propri clienti, la casa automobilistica francese ha da alcuni anni deciso di sviluppare un nuovo modo di organizzare i cosiddetti Service creando la nuova strategia denominata “Renault Care Services” che può essere comodamente gestita tramite smartphone.

Non a caso, l’idea che ha portato Renault alla creazione dei Care Service vede alla base la trasformazione dell’esperienza cliente a cui eravamo finora abituati, rendendola più semplice ed efficace. Nello specifico, la nuova strategia si compone di tre importanti servizi: Courtesy Car, Door to door Valet Service e il nuovo Care service 24/7.

Il servizio Courtesy Car, attivato da Renault da alcuni anni, mette a disposizione dell’utente una vettura di cortesia come soluzione di mobilità per il tempo in cui il veicolo di proprietà necessita di determinati interventi di manutenzione. Ad ottimizzare tale servizio, l’app Mobilize Share che semplifica le operazioni del cliente grazie alla gestione tramite smartphone di prenotazione e utilizzo del veicolo. Non dimentichiamo che grazie al servizio Mobilize, Renault ha posto come grande obiettivo la riduzione del proprio impatto ambientale, dal momento che l’industria automobilistica è responsabile del 15% delle emissioni di CO2 in Europa. Le sue 1.500 auto presenti in Italia, disponibili per il servizio di car sharing, possono essere prenotate e gestite tramite la app dedicata.

Il secondo servizio introdotto dalla Casa francese è il Door to door Valet Service, che semplifica le operazioni legate alla manutenzione del veicolo a carico dell’utente: nello specifico, il servizio permette di prenotare il ritiro a domicilio dell’auto evitando di doversi recare personalmente presso un’officina.

Per il futuro, Renault guarda inoltre all’attivazione del servizio Care Service 24/7 che sarà fondamentale per ottimizzare gli interventi di manutenzione sul veicolo: Care service 24/7 darà infatti la possibilità di lasciare la vettura in officina tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora. Questo servizio sarà diffuso in tutta la rete del Costruttore a partire dal 2023 consentendo al cliente di depositare la propria chiave in officina senza fare alcuna fila e di riprenderla non appena l’intervento sia stato ultimato.