Renault Espace: ecco il restyling

La famigliare Espace di Renault si rinnova. Il restyling è disponibile in Italia nelle varianti a cinque e sette posti con prezzi a partire da 43.700 euro. Tra allestimenti: Business, Executive e Initiale Paris; tre motorizzazioni: 1.8 tCe da 225 Cv e il 2.0 litri Diesel declinato nelle potenze 160 e 200 Cv. Tutte le versioni sono equipaggiate con il cambio automatico.

Le novità estetiche riguardano l’introduzione della tinta Rosso Granato e dei nuovi disegni per i cerchi in lega.

Adas e fari LED

Un aggiornamento che riguardo soprattutto introduzioni per la sicurezza. I gruppi ottici anteriori vedono il debutto della tecnologia Led Matrix Vision, inedita su di una vettura Renault. I sistemi di assistenza alla guida sono evoluti e assicurano l’omologazione per la guida autonoma di secondo livello.

Tra le introduzioni: Highway and Traffic Jam Companion attivo fino a 160 km/h, che affianca l’Advanced Park Assist, il Rear Cross Traffic Alert, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping assist e il Blind Spot Warning.

L’abitacolo è stato riorganizzato per la ricarica wireless del cellulare e per migliorare i comandi per il controllo della climatizzazione. Il sistema di infotelematica sfrutta il display a sviluppo verticale Renault Easy Link da 9,3 pollici. Digitale anche il cruscotto, con la strumentazione che si sviluppa su di uno schermo da 10,2″. Non manca l’head-up display.