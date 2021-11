Renault, la produzione di auto elettriche sarà efficiente, per prezzi più bassi

La corsa all’elettrificazione ormai coinvolge tutti, e ogni compagnia sta portando avanti la propria strategia per provare ad avere la meglio sulla concorrenza: nel caso di Renault la strategia dichiarata è quella di affidarsi a tecnologie già consolidate, come quella delle batterie agli ioni di litio, per contenere i costi e portare sul mercato auto elettriche a prezzi invitanti.

Di recente, il CEO del gruppo Renault Luca de Meo ha rilasciato una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi:

“Le batterie agli ioni di litio sono una certezza. Non è una tecnologia rivoluzionaria, ma è una tecnologia che sta lentamente progredendo, grazie agli importanti investimenti fatti in termini di costi di produzione. Ad oggi certe tecnologie, come quella delle batterie allo stato solido, non sono ancora applicabili a un modello di business per il mercato dei consumatori, per questo penso che la tecnologia agli ioni di litio avrà una vita ancora molto lunga.”

Sotto la guida del suo attuale CEO, Renault ha dichiarato di avere grandi ambizioni in fatto di mobilità elettrica, e dopo aver portato sul mercato la Dacia Spring Electric – che è presto diventata l’auto elettrica più venduta in Italia, grazie al suo prezzo molto competitivo – sta lavorando per portare sul mercato le nuove Renault 4 e Renault 5 entro il 2024.

Il vicepresidente esecutivo degli ingegneri di Renault ha aggiunto ulteriori informazioni in merito ai piani produttivi di Renault:

“Puntiamo ad avere una parità di prezzo tra le auto elettriche e quelle termiche entro il 2025, e per farlo c’è bisogno di lavorare in maniera efficiente dal punto di vista ingegneristico. Il principale beneficio è dato dalla piattaforma CMF, già consolidata e pertanto economica da produrre. Questo aspetto, unito all’utilizzo di componenti comuni tra diversi modelli ci permette di produrre auto in modo molto efficiente.”

In attesa delle nuove Renault che richiamano il passato, per il 2022 la compagnia sta lavorando alla nuova Mégane E-Tech Electric, che promette fino a 450 km di autonomia sul ciclo WLTP.